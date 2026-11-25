i Die Polizei durchsuchte mehrere Objekte und nahm drei Verdächtige fest. iStock "Terror 18" im Visier Neonazi-Razzia – jüngster Verdächtiger erst 14 Polizisten durchsuchten zehn Objekte in mehreren Bundesländern. Im Visier: die Neonazi-Gruppe "Terror 18". Mitglieder sollen Tötungen geplant haben. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großrazzia in Deutschland! Am Mittwoch haben rund 70 Polizisten zehn Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Im Visier der Ermittler soll dabei die Neonazi-Gruppe "Terror 18" gestanden sein, berichtet "Bild".

Dabei wurden drei Tatverdächtige in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein festgenommen. Besonders brisant: Zum Tatzeitpunkt soll der jüngste Festgenommene erst 14 Jahre alt gewesen sein. Das genaue Alter der Verdächtigen wurde dabei nicht angegeben. Laut den Behörden sollen sie zwischen 14 und 17 Jahre alt sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Tötungen geplant

Die Gruppe soll überwiegend aus Jugendlichen bestehen und habe sich im Internet radikalisiert. Sie sollen die Demokratie ablehnen und Gewalttaten geplant haben. Darunter auch die gezielten Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern. Des Weiteren hätten sie mit Brandstiftungen für Angst in der Bevölkerung sorgen wollen.

Dies sei bereits in der Vergangenheit ein bekanntes Mittel von "Terror 18" gewesen. So hätten bereits im Oktober Mitglieder der Gruppe ein Flüchtlingsheim in Winsen anzünden wollen. Drei Tatverdächtige wurden damals festgenommen.

Die Bilder des Tages i ?

Sie würden sich in Untersuchungshaft befinden. Die weiteren Ermittlungen in der Causa richten sich gegen vier Personen, denen unter anderem die Unterstützung der Vereinigung zur Last gelegt wird. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hätte den Fall ins Rollen gebracht. Für die Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.