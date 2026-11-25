i Die US-Küstenwache sprach von sechs Todesopfern. iStock Tragödie in USA Kontakt zu Flugzeug brach ab – sechs Menschen tot Nach dem Verschwinden einer Cessna im US-Bundesstaat Mississippi lief eine stundenlange Suchaktion. Am Ende wurden sechs Leichen gefunden. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Suchaktion in den USA nahm ein tragisches Ende: Am Dienstag brach der Kontakt zu einer Cessna 210 plötzlich ab. Einsatzkräfte rückten aus und suchten stundenlang nach der Maschine und den vermissten Personen im US-Bundesstaat Mississippi.

Wie die Küstenwache am Mittwoch verkündete wurden schlussendlich die Leichen von sechs Menschen nahe der Insel Horn Island am Golf von Mexiko gefunden. Dabei kamen auch Taucher zum Einsatz.

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Absturzursache unklar

Laut einem Bericht des Senders NBC News befanden sich unter den Todesopfern auch zwei Kinder. Sie sollen acht und zehn Jahre alt gewesen sein. Der Flieger habe sich auf dem Weg von New Orleans nach Florida befunden. Die Absturzursache war vorerst unklar.