i Die Geiseln werden in einem Supermarkt festgehalten. APA-Images / Eyevine / Li Zijian Xinhua Täter fordern Millionen Geldtransporter-Coup eskaliert – 20 Geiseln gefangen Ein missglückter Überfall auf einen Geldtransporter eskalierte in Kolumbien zum Geiseldrama: 20 Menschen befinden sich noch in der Gewalt der Täter. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein missglückter Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter führte zu einer Geiselnahme in einem Einkaufszentrum in Kolumbien. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in der Küstenstadt Cartagena. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte die Polizei, dass sich die Täter vorerst mit 30 Geiseln in einem Supermarkt verschanzt hätten.

Im Zuge des Einbruchs seien dann zehn Betroffene freigekommen. Unter ihnen hätten sich auch fünf ältere Damen befunden. Die restlichen 20 Personen würden sich nach wie vor in der Gewalt der Geiselnehmer befinden.

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Das fordern die Geiselnehmer

Die Polizei befinde sich mit Scharfschützen vor Ort. Demnach sei das Gebäude umstellt worden. Die Lage bleibt angespannt. Laut Berichten haben die Täter bereits Forderungen an die Behörden gestellt.

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Sie wollen umgerechnet knapp zwei Millionen US-Dollar und zwei gepanzerte Autos. Damit soll ihnen eine sichere Durchfahrt in die 130 Kilometer entfernte Stadt Barranquilla gewährt werden. Seitens des Präsidenten Abelardo de la Espriella wurde nicht ausgeschlossen, dass sich unter den Geiselnehmern auch bewaffnete Guerillagruppen oder paramilitärische Einheiten befinden.