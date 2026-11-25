i Die Polizei stürmte den Supermarkt und befreite die Geiseln. APA-Images / Eyevine / Li Zijian Xinhua Ein Täter tot Polizei stürmt Supermarkt – 20 Geiseln gerettet Ein Überfall auf einen Geldtransporter eskalierte zum Geiseldrama. Nach Explosionen stürmte die Polizei den Supermarkt und befreite alle Geiseln. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Kolumbien eskalierte ein missglückter Überfall auf einen Geldtransporter am Dienstag komplett. Zu diesem kam es vor einem Einkaufszentrum in der Küstenstadt Cartagena. In weiterer Folge verschanzten sich die bewaffneten Täter zunächst mit 30 Geiseln in einem Supermarkt.

Im Zuge des Einbruches kamen dann zehn Personen frei, unter ihnen auch fünf ältere Damen. Die restlichen 20 Geiseln mussten in der Gewalt der Räuber ausharren. In der Zwischenzeit umstellte die Polizei das Gebäude mit Scharfschützen.

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Zugriff nach Explosionen

Die Täter forderten knapp zwei Millionen US-Dollar, zwei gepanzerte Fahrzeuge sowie die freie Durchfahrt in die 13 Kilometer entfernte Stadt Barranquilla. So weit sollte es allerdings nicht kommen.

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Nachdem am Mittwoch Explosionen am Ort des Geschehens zu hören waren, stürmten die Einsatzkräfte das Gebäude, berichtet der "ORF". Laut dem Präsidenten des Landes, Abelardo de la Espriella, seien alle Geiseln befreit worden. Zudem sei ein Täter getötet worden.