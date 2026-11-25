i Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko will mit Wolodymyr Selenskyj zu Friedensgesprächen nach Moskau fliegen. IMAGO/ITAR-TASS Brisanter Vorschlag Selenskyj lässt Lukaschenko mit Moskau-Plan abblitzen Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko will mit Wolodymyr Selenskyj zu Friedensgesprächen nach Moskau fliegen. Der Ukraine-Präsident kontert. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemeinsamer Flug nach Moskau soll nach Ansicht des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko den Weg zu Friedensgesprächen ebnen. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem französischen Magazin "Le Point" bot er dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj Sicherheitsgarantien an.

"Wolodja Selenskyj und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide", hatte Lukaschenko bereits zuvor erklärt. Bei einer Absage solle Selenskyj laut der belarussischen Staatsagentur Belta selbst mit einem Sturmgewehr an die Front ziehen. Der Krieg müsse aber beendet werden.

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Selenskyj erteilt Lukaschenko Absage

Der ukrainische Präsident hält von dem Vorschlag wenig. Lukaschenko könne doch gemeinsam mit Kremlchef Wladimir Putin nach Kiew kommen. "Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen", sagte Selenskyj in einem Video des Portals Nowyny.

Zugleich warf er Lukaschenko vor, "unseriöse Dinge" vorzuschlagen. "Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen", betonte Selenskyj.

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Ungarns Premier verurteilt Russlands Krieg

Unterdessen reiste Ungarns Regierungschef Peter Magyar am Dienstag nach Transkarpatien. Gemeinsam mit Selenskyj nahm er an einer Gedenkveranstaltung auf einem Friedhof in Uschhorod teil. Es war der erste offizielle Besuch eines ungarischen Premiers in der Region seit 2015.

"Das ungarische Volk verurteilt entschieden diese schreckliche russische Aggression, diesen Krieg, der seit fast fünf Jahren gegen Zivilisten und Soldaten tobt und den Russland gegen ein souveränes und freies europäisches Land führt", erklärte Magyar.

Bei dem Treffen ging es laut Selenskyj auch um Gas- und Diesellieferungen, direkte Zugverbindungen zwischen den Nachbarländern sowie humanitäre Minenräumung.