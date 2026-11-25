i Jensen Huang ist zurück an der Nvidia-Spitze. REUTERS "Schreckliche Fehler gemacht" Affären-Skandal: Nvidia-Boss muss jeden Tag in Therapie Nach seinem Comeback als Nvidia-Chef zeigt sich Jensen Huang reumütig. Vor seinen Mitarbeitern packte der Tech-Boss nun über sein Privatleben aus. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst am Montag kehrte Jensen Huang an die Spitze des US-Chipriesen Nvidia zurück, am Dienstag folgte die große Entschuldigung. Bei einer Betriebsversammlung räumte der Konzernchef ein, gegen die Verhaltensregeln des Unternehmens verstoßen zu haben.

"Ich habe schreckliche Fehler gemacht", sagte Huang laut "New York Times". Auch über seine Affären sprach der Tech-Milliardär offen: "Ich war Lori untreu, ich habe meine Kinder verletzt und natürlich auch euch alle."

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Jeden Tag in Therapie

Mittlerweile hat sich der Nvidia-Boss professionelle Hilfe geholt. Jeden Tag gehe er für eineinhalb Stunden zur Therapie. Das helfe ihm sehr, erklärte Huang.

Mitte November hatte der Nvidia-Mitgründer nach Berichten über mehrere Affären seinen Chefposten räumen müssen. Besonders brisant: Bei einer der Frauen soll es sich laut Medienberichten um eine mutmaßliche chinesische Spionin handeln.

Huang kontert Trump-Sager

Dass ausgerechnet US-Präsident Donald Trump ihm den Weg zurück an die Konzernspitze geebnet haben soll, stritt Huang ab. Trump hatte zuvor im US-Sender CNBC erklärt, das Führungsgremium von einer Rückkehr Huangs überzeugt zu haben – "Heute" berichtete.

"Das ist völlig unwahr", entgegnete der Nvidia-Boss. Vielmehr habe das Gremium die gesamte Situation geprüft und Fakten gesammelt. Auch stehe er weder über dem Gesetz noch über den internen Verhaltensregeln.

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"Kein politisches Unternehmen"

Lob für Trump gab es dennoch. Der US-Präsident liebe Nvidia und sei stolz auf das Unternehmen, erklärte Huang. Er selbst wolle Trump dabei helfen, das Land erfolgreich zu machen. Nvidia werde dadurch aber nicht zu einem politischen Unternehmen.

Sein Comeback sei zudem kein Freibrief für andere Mitarbeiter, gegen die Regeln des Konzerns zu verstoßen. "Manchmal ist es angebracht, zu vergeben", so Huang. "Manchmal nicht."