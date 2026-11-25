i In Dänemark sollen Staatsanwältinnen künftig kein Kopftuch vor Gericht tragen dürfen. iStock Staatsanwältinnen betroffen Kopftuchverbot vor Gericht! EU-Land macht Ernst Dänemark will das Kopftuch-Verbot verschärfen: Künftig sollen auch Staatsanwältinnen im Gerichtssaal keine religiösen Kopftücher tragen dürfen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dänemark verschärft seine Regeln zum Tragen religiöser Symbole vor Gericht. Künftig sollen auch Staatsanwältinnen während Gerichtsverhandlungen keine religiösen Kopftücher mehr tragen dürfen. Das kündigte Justizminister Nicolai Wammen am Mittwoch an.

"Wir führen nun Vorschriften ein, wonach Staatsanwältinnen ebenso wie Berufsrichterinnen bei der Teilnahme an Gerichtsverhandlungen religiös und politisch neutral auftreten müssen", wurde er von der APA zitiert. Damit solle sichergestellt werden, dass die Staatsanwältinnen ihre Arbeit objektiv und unparteiisch ausüben. Für Richterinnen gilt eine entsprechende Regelung in Dänemark bereits.

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"Schleier der Unterdrückung"

Auch an den Schulen ist das Thema Kopftuch in Dänemark zuletzt wieder in den Fokus gerückt. Regierungschefin Mette Frederiksen hatte sich jüngst für ein Verbot ausgesprochen. Ihrer Ansicht nach sei "der Schleier ein Ausdruck der Unterdrückung".

Gleichzeitig äußerte die Sozialdemokratin Zweifel daran, ob sich ein solches Verbot tatsächlich durchsetzen ließe. Schließlich zählen die Religions- und Meinungsfreiheit zu den Grundwerten des Landes. Besonders konservative und ultrarechte Politiker machen sich in Dänemark für ein Kopftuchverbot stark.

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Kopftuchverbot in Österreich

Auch in Österreich ist das Thema politisch umstritten. Seit diesem Schuljahr gilt hierzulande ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Gegen die Regelung ist allerdings eine Klage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anhängig.