i Ein italienisches Skigebiet verschenkt zum Saisonstart Tageskarten. Auch in Österreich gibt es ein Gratis-Angebot. istock Kein Cent für den Lift Dieses Skigebiet lässt Wintersportler gratis auf Piste Skifahren zum Nulltarif! Ein italienisches Skigebiet verschenkt zum Saisonstart Tageskarten. Auch in Österreich gibt es ein Gratis-Angebot. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren zum Nulltarif: Im italienischen Wintersportort Madesimo fällt am Freitag (27. November) der Startschuss für die neue Skisaison. Während Wintersportler in der Vorsaison normalerweise für die Tageskarte bezahlen müssen, gibt es den Skipass zum Auftakt gratis.

Das Angebot ist allerdings eingeschränkt. Am Freitag gehen zunächst nur die Gondelbahn Cabinovia Larici und der Sessellift Cima Sole in Betrieb. Welche Pisten befahrbar sein werden, soll am Donnerstag bekannt gegeben werden. Die kostenlosen Liftkarten sind an den Kassen bei der Cabinovia Larici und beim Lago Azzurro erhältlich.

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Wetter machte Skigebiet zu schaffen

Zwischenzeitlich war der Saisonauftakt ungewiss. Zu hohe Temperaturen erschwerten die künstliche Beschneiung. Erst die Abkühlung am vergangenen Wochenende und etwas Neuschnee ermöglichten es, eine ausreichende Schneeunterlage zu schaffen.

Wegen des vorerst eingeschränkten Pistenangebots müssen Wintersportler am Freitag laut der Lokalzeitung "La Provincia" nichts für den Skipass bezahlen.

Die Bilder des Tages i ?

Die Aktion hat in Madesimo mittlerweile Tradition. In den Jahren 2023 und 2024 waren jeweils die ersten beiden Skitage kostenlos, 2025 der erste. Heuer ist das Angebot vorerst auf Freitag beschränkt.

Das Skigebiet liegt in der Lombardei nahe der Schweizer Grenze. Da der Splügenpass derzeit wegen der Wintersperre geschlossen ist, wird bei der Anreise aus dem Norden die Strecke über den Julier- und Malojapass empfohlen.

Auch in Österreich gibt es Gratis-Skipässe

In der SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental können Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2008 und jünger zum Saisonauftakt am 5. und 6. Dezember ebenfalls kostenlos auf die Piste. Die Liftkarte gibt es gegen Vorlage eines Altersnachweises an der Kasse.