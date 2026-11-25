Die große EU-Arzneimittelreform ist in trockenen Tüchern. Am Mittwoch gab das EU-Parlament endgültig grünes Licht für das umfassende Paket, das das seit rund 20 Jahren geltende Arzneimittelrecht reformieren soll.
Die neuen Regeln sollen Medikamentenengpässe verhindern, Arzneimittel schneller verfügbar machen und Europas Abhängigkeit von Drittstaaten verringern.
Konkret sollen Medikamentenengpässe künftig durch eine bessere Überwachung und eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten verhindert werden. Die Mitgliedstaaten können Pharmaunternehmen zudem verpflichten, Arzneimittel in ausreichender Menge bereitzustellen, um den Bedarf der Patienten zu decken.
Auch sogenannte Generika – also günstigere Nachahmerpräparate bereits zugelassener Medikamente – sollen schneller auf den Markt kommen. Hersteller dürfen künftig bestimmte Vorbereitungen dafür treffen, noch bevor der Marktschutz des Originalpräparats ausläuft.
Für neu zugelassene Medikamente ist eine Schutzfrist von insgesamt höchstens elf Jahren vorgesehen. In den ersten acht Jahren dürfen andere Hersteller nicht auf die Produktdaten zugreifen. Für mindestens ein weiteres Jahr dürfen entsprechende Nachahmerpräparate nicht verkauft werden. Gleichzeitig sollen die internen Abläufe der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) vereinfacht werden. Dadurch soll Bürokratie abgebaut und die Zulassung neuer Medikamente beschleunigt werden.
Neue Vorgaben gibt es auch im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. So sollen künftig alle antimikrobiellen Arzneimittel verschreibungspflichtig sein. Auch in den Packungsbeilagen sollen sich entsprechende Hinweise finden.
Gleichzeitig will die EU mehr Anreize für die Entwicklung neuer Antibiotika schaffen. Pharmaunternehmen, die besonders wichtige antimikrobielle Medikamente entwickeln, können dafür die Datenschutzfrist eines Arzneimittels um ein Jahr verlängern.
Ein weiteres Ziel der Reform ist es, die Abhängigkeit von Drittstaaten zu verringern. So soll die Produktion wichtiger Medikamente wie Insulin, Schmerzmittel und Impfstoffe verstärkt nach Europa geholt werden. Unternehmen, die dafür finanzielle Unterstützung von der EU oder einzelnen Mitgliedstaaten erhalten, müssen im Gegenzug bestimmte Auflagen erfüllen. Dazu zählt etwa, den europäischen Markt bei der Versorgung mit Medikamenten vorrangig zu bedienen.
Auch bei öffentlichen Ausschreibungen sollen Hersteller, die einen größeren Teil ihrer Medikamente und Wirkstoffe in der EU produzieren, stärker berücksichtigt werden. Zudem können sich künftig fünf oder mehr EU-Staaten zusammenschließen, um wichtige Arzneimittel gemeinsam einzukaufen.