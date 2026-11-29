Mit Gentleman’s Code Gold und Gentleman’s Code Copper erweitert Otto Kern seine Duftlinie um zwei neue Kreationen. Beide setzen auf charakterstarke Duftnoten, unterscheiden sich dabei aber deutlich in ihrer Ausrichtung. Die neuen Editionen sind seit Ende August im Handel erhältlich.
Gentleman’s Code Gold verbindet frische Energie mit warmer Sinnlichkeit. Basilikum, Grapefruit und Minze sorgen für einen spritzigen Auftakt. Orangenblüte, Damaszena-Rose und Nelkenknospen treffen anschließend auf eine warme Basis aus Zedernholz, Tonkabohne und Ambrox.
Etwas kräftiger präsentiert sich Gentleman’s Code Copper: Safran, Himbeere und schwarzer Pfeffer eröffnen den Duft, gefolgt von Veilchen, Tolu-Balsam-Harz, Leder und Ambrox. Clearwood®, Vanille und Moschus sorgen für einen weichen, sinnlichen Abschluss.
Auch optisch setzen die beiden Flakons auf Gold- beziehungsweise Kupfertöne und das charakteristische rote "K" des Otto-Kern-Logos.
"Heute" verlost jeweils 3 Stück der neuen Otto Kern Gentleman’s Code Düfte. Einfach das Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück schon bald einen der neuen Herrendüfte ausprobieren.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 10.12., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.