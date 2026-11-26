i Die unbeugsamen Gallier kehren ab 3. Dezember auf die Kinoleinwand zurück. © 2025 - M6 STUDIO / M6 FILMS / LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Asterix ist zurück! Gewinne Tickets und Film-Goodies Ein Zaubertrank sorgt für Chaos in Gallien! Zum Kinostart von "Asterix und das Königreich Nubien" verlosen wir Tickets, Tassen und Adventkalender. Von Johanna Gmainer 26.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die wohl bekanntesten Gallier der Welt kehren auf die große Leinwand zurück! In ihrem neuesten Kinoabenteuer verschlägt es Asterix, Obelix und ihren treuen Begleiter Idefix ins weit entfernte Königreich Nubien. Dort wartet eine turbulente Mission voller Abenteuer, Humor und Überraschungen auf das unzertrennliche Trio.

Zaubertrank sorgt für Chaos

Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt – ganz Gallien? Nein! Doch ausgerechnet dem Druiden Miraculix unterläuft ein folgenschweres Missgeschick: Ein seltenes Jugendelixier landet versehentlich im Zaubertrank und verwandelt die sonst so unbesiegbaren Gallier in harmlose Kinder.

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Um ein Gegenmittel zu finden und das Dorf vor den Römern zu retten, machen sich Asterix, Obelix und Idefix auf den Weg nach Nubien. Währenddessen bleibt Miraculix im Dorf zurück und muss sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen: der Betreuung der kleinen Gallier.

ASTERIX UND DAS KÖNIGREICH NUBIEN spielt es ab 3. Dezember im Kino!

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Kinotickets und gallische Goodies gewinnen

Passend zum Kinostart verlosen wir 2x Asterix-Tassen von Könitz Porzellan, 2x Adventkalender und 2x2 Kinogutscheine.

Jetzt das Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Beim Teutates – mitmachen lohnt sich!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 4. Dezember 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.