Österreichs höchster Online-Slot-Jackpot ist exklusiv auf win2day zu Hause. Und jetzt gibt’s noch eine weitere Gewinnchance obendrauf: Von 16. November bis 6. Dezember 2026 warten beim großen Jackpot-Gewinnspiel 100.000 € extra!*
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Einfach auf win2day für das Gewinnspiel anmelden und bei den teilnehmenden Jackpot Slots Tickets sammeln. Ab einem Einsatz von 1 € gibt es ein Ticket pro Spiel – maximal 25 Tickets täglich. Jedes Ticket zählt als Los bei der Schlussverlosung am 7. Dezember 2026.
Der mögliche Gewinn: 1-mal 100.000 € Cash, direkt auf deine win2day Börse!
Dass der win2day Jackpot für außergewöhnliche Gewinnsummen sorgen kann, zeigte sich erst am 5. September 2026: Mit einem einzigen Spin um 60 Cent bei "Hallstätter Hechtjagd" knackte ein User den Diamond Jackpot und gewann unglaubliche 1.873.730,71 € – Österreichs bisher höchsten Slot-Gewinn!
Der win2day Jackpot ist in ausgewählte Slots integriert und bietet vier Gewinnstufen: Bronze, Silver, Gold und Diamond. Die höchste Stufe, der Diamond Jackpot, startet bei 500.000 € und wächst mit den Spieleinsätzen weiter. Alle vier Jackpots können unabhängig von der Einsatzhöhe gewonnen werden.
Das Besondere: Der win2day Jackpot wurde für win2day entwickelt und kann ausschließlich mit den extra für win2day angefertigten Slots geknackt werden.
*Gewinnspiel-Anmeldung erforderlich. Teilnahme für registrierte win2day User:innen mit mindestens 1 € Einsatz pro Spiel in teilnehmenden Slots im Aktionszeitraum. Maximal 25 Tickets pro Tag. Nähere Infos auf win2day.at. Teilnahme ab 18 Jahren.