i 100.000 € extra: Jetzt auf win2day mitmachen! Foto: win2day Jetzt auf win2day mitmachen win2day: 100.000 € extra beim Jackpot-Gewinnspiel! Österreichs höchster Online-Slot-Jackpot – exklusiv auf win2day! Und von 16.11. bis 6.12. gibt's zusätzlich die Chance auf 100.000 € im Gewinnspiel. Von Irma Basagic 27.11.2026, 00:01 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Österreichs höchster Online-Slot-Jackpot ist exklusiv auf win2day zu Hause. Und jetzt gibt’s noch eine weitere Gewinnchance obendrauf: Von 16. November bis 6. Dezember 2026 warten beim großen Jackpot-Gewinnspiel 100.000 € extra!*

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So funktioniert das Gewinnspiel

Einfach auf win2day für das Gewinnspiel anmelden und bei den teilnehmenden Jackpot Slots Tickets sammeln. Ab einem Einsatz von 1 € gibt es ein Ticket pro Spiel – maximal 25 Tickets täglich. Jedes Ticket zählt als Los bei der Schlussverlosung am 7. Dezember 2026.

Der mögliche Gewinn: 1-mal 100.000 € Cash, direkt auf deine win2day Börse!

Österreichs höchster Slot-Gewinn: Fast 1,9 Millionen Euro!

Dass der win2day Jackpot für außergewöhnliche Gewinnsummen sorgen kann, zeigte sich erst am 5. September 2026: Mit einem einzigen Spin um 60 Cent bei "Hallstätter Hechtjagd" knackte ein User den Diamond Jackpot und gewann unglaubliche 1.873.730,71 € – Österreichs bisher höchsten Slot-Gewinn!

Vier Jackpot-Stufen, ein exklusives Feature

Der win2day Jackpot ist in ausgewählte Slots integriert und bietet vier Gewinnstufen: Bronze, Silver, Gold und Diamond. Die höchste Stufe, der Diamond Jackpot, startet bei 500.000 € und wächst mit den Spieleinsätzen weiter. Alle vier Jackpots können unabhängig von der Einsatzhöhe gewonnen werden.

Das Besondere: Der win2day Jackpot wurde für win2day entwickelt und kann ausschließlich mit den extra für win2day angefertigten Slots geknackt werden.

*Gewinnspiel-Anmeldung erforderlich. Teilnahme für registrierte win2day User:innen mit mindestens 1 € Einsatz pro Spiel in teilnehmenden Slots im Aktionszeitraum. Maximal 25 Tickets pro Tag. Nähere Infos auf win2day.at. Teilnahme ab 18 Jahren.