i Große Trauer – "Top Gun"-Star Tom Skerritt ist tot. Reuters Mit Tom Cruise vor Kamera Große Trauer – "Top Gun"-Star Tom Skerritt ist tot Als Flugausbilder in "Top Gun" und Raumschiffkommandant in "Alien" wurde er weltberühmt. Nun ist Hollywood-Star Tom Skerritt (93) gestorben. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood trauert um Tom Skerritt. Der aus "Alien" und "Top Gun" bekannte Schauspieler ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Der US-Amerikaner stand mehr als sechs Jahrzehnte vor der Kamera und wirkte in über 170 Film- und Fernsehproduktionen mit.

Der 1933 in Detroit geborene Skerritt begann seine Karriere 1962 mit dem Kriegsfilm "War Hunt". Seinen Durchbruch schaffte er 1970 mit der Kriegskomödie "M*A*S*H". Später übernahm er in "Alien" (1979) die Rolle des Raumschiffkommandanten Arthur Dallas. In "Top Gun" (1986) spielte er an der Seite von Tom Cruise den Flugausbilder Mike "Viper" Metcalf.

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Emmy für Rolle als Sheriff

Seinen größten Fernseherfolg feierte Skerritt mit der Serie "Picket Fences – Tatort Gartenzaun". Zwischen 1992 und 1996 verkörperte er darin Sheriff Jimmy Brock. Für seine Darstellung erhielt er 1993 einen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie. Zudem wurde er zweimal für einen Golden Globe nominiert.

Auch im hohen Alter blieb der Hollywood-Star aktiv. Zuletzt war er 2025 im Film "Broke" zu sehen. Neben seiner Schauspielkarriere engagierte sich Skerritt für Kriegsveteranen. 2022 wurde er mit dem Mary Pickford Award ausgezeichnet.

Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Julie Tokashiki und fünf Kinder.