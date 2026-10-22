i Mross und Woitschack waren gemeinsam bei "The Masked Singer". IMAGO/Bildagentur Monn Ex-Paar wusste vorher nichts Sender lässt Mross plötzlich gegen Woitschack kämpfen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack treffen bei "The Masked Singer" indirekt aufeinander. ProSieben bringt die Ex-Partner in dieselbe Show. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang gingen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gemeinsam durchs Leben, mittlerweile herrscht zwischen den beiden nach der Trennung allerdings Eiszeit. Umso brisanter ist ihre gemeinsame Verbindung zu "The Masked Singer": Sowohl der Moderator als auch seine Ex-Frau standen in der ProSieben-Show auf der Bühne – ohne vorab voneinander zu wissen.

Mross wurde bereits einige Wochen zuvor enttarnt, nun war Woitschack mit dabei. Dass die beiden ausgerechnet in derselben Sendung aufeinanderfolgen, hat durchaus eine gewisse Würze.

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Normalerweise meiden die einstigen Eheleute öffentliche Begegnungen, doch die strenge Geheimhaltung rund um die Promis unter den Kostümen machte ihre Teilnahme auf diese Weise möglich. Wären sie beide im Finale gestanden und dabei demaskiert worden, wäre es das aber nicht nur für Zuseher eine große Überraschung gewesen.

Plötzlich Schlager auf ProSieben

Auch musikalisch schlug ProSieben damit einen ungewöhnlichen Weg ein. Im Finale standen mit Woitschack, Joey Heindle und Sieger Vincent Gross gleich drei Schlagerstars ganz vorne – eine geballte Ladung des Genres, das beim Sender bislang kaum eine große Rolle spielte.

Schon im vergangenen Jahr hatte ProSieben mit Heidi Klums "Heidifest" Volksmusik und Schlager beim Publikum getestet. Die Sendung mit Musikgrößen vom Oktoberfest blieb allerdings ein einmaliger Ausflug, bevor RTL das Format übernahm.

Anna-Carina Woitschack – die besten Bilder i ?

Ob der Sender nun häufiger auf das Genre setzt und damit auch Fans der beiden Ex-Partner anlocken will, wird sich zeigen. Laut Gerüchten soll ProSieben aber nachdenken, Mross nach seinem Show-Aus mit "Immer wieder sonntags" bei sich unterzubringen. Offiziell bestätigt hat man dazu aber bisher nichts.