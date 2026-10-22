i ProSieben hat gleich mehrere Schlagerstars bei "The Masked Singer" dabei gehabt. IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Harald Deubert; IMAGO/Harald Deubert; IMAGO/Future Image Sender überrascht mit Show So viel Schlager wie nie! ProSieben geht neue Wege Drei Schlagerstars im Finale von "The Masked Singer" überraschten alle. ProSieben scheint Gefallen am Genre gefunden zu haben und könnte nachlegen. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Schlagerstars unter den Top 3 bei "The Masked Singer" – damit hatte wohl kaum jemand gerechnet. Joey Heindle, Anna-Carina Woitschack und Sieger Vincent Gross brachten eine ordentliche Portion Schlager in die ProSieben-Show.

Doch damit nicht genug: Bereits einige Wochen zuvor war auch Stefan Mross unter den maskierten Promis. Pikant daran ist vor allem, dass Mross und Woitschack einst verheiratet waren. Nach ihrer Scheidung gelten die beiden als zerstritten und gehen öffentlichen Begegnungen normalerweise aus dem Weg. Dank der strengen Geheimhaltung rund um die Kostüme konnten sie diesmal allerdings teilnehmen, ohne vorab voneinander zu wissen.

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ProSieben probiert neuen Markt

Für ProSieben ist die geballte Schlager-Präsenz durchaus bemerkenswert, schließlich spielte das Genre im Programm des Privatsenders bisher eher eine Nebenrolle. Mit Heidi Klums "Heidifest" wagte man im vergangenen Jahr bereits einen Ausflug in die Welt des Genres.

Klum feierte dabei erstmals mit bekannten Vertretern der Szene vom Oktoberfest aus durch den Abend. Nach nur einer Ausgabe war allerdings Schluss – RTL übernahm das Format heuer.

Ganz verabschieden dürfte sich ProSieben vom Schlager und seinen treuen Fans trotzdem nicht wollen. Möglicherweise wittert der Sender hier auch Potenzial, das bislang vor allem Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bedienen.

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Mehr Schlager auf ProSieben?

Die prominente Besetzung bei "The Masked Singer" könnte auch dazu dienen, neue Zuschauer aus der Schlagerwelt anzusprechen. Ob künftig weitere Formate in diese Richtung folgen, bleibt abzuwarten. Fest steht: ProSieben probiert in diesem Bereich neue Wege aus.

Laut Gerüchten soll aber tatsächlich darüber nachgedacht werden, mit Stefan Mross zusammenzuarbeiten. Der Moderator hat im Sommer seine Sendung "Immer wieder sonntags" verabschieden müssen und wäre aktuell auf Jobsuche.