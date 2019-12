Haaland droht Klopp: "Wir werden sicher treffen!"

Salzburg kämpft heute (18.55 Uhr, "Heute" tickert live) gegen Liverpool um den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League. Doch selbst das größte Spiel der Vereinsgeschichte bringt Torjäger Erling Haaland nicht aus der Ruhe.

Ganz Österreich ist heiß auf das "Finale" zwischen Salzburg und Titelverteidiger Liverpool um den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League (18.55 Uhr,tickert live).Salzburgs Torjäger Erling Haaland (28 Tore in 21 Pflichtspielen) gab sich vor dem Showdown mit der Truppe von Star-Trainer Jürgen Klopp, dessen Nerven scheinbar bereits blank liegen , aber betont cool. "Wir können frei aufspielen, wir haben nichts zu verlieren und werden das genießen. Liverpool hat ein fantastisches Team, aber wir auch", erklärte der erst 19-jährige Norweger auf der Abschlusspressekonferenz „Wir kreieren viele Chancen und wir werden morgen attackieren. Ich bin sicher, dass wir treffen werden. Es ist das größte Spiel meiner Karriere bisher."Dass ihn Europas Topklubs jagen, bringt Haaland auch nicht aus der Ruhe. "Ich lebe gerade meinen Traum, versuche jeden Moment zu genießen. Mein Fokus liegt auf Salzburg", so der Angreifer. "Ich konzentriere mich einfach auf meinen Job: Fußball spielen."