Haaland zu den Bayern? "Anforderungen zu hoch"

Kaum ein europäischer Topklub hat Erling Haaland nicht auf dem Zettel. Der Salzburg-Knipser gilt von München bis Manchester als Wunsch-Stürmer. Doch sein Entdecker rät von einem vorzeitigen Transfer ab.

26 Tore in 18 Spielen, Führender in der Torschützenliste der Bundesliga und der Champions League – Haaland gilt als heißeste Transferaktie Europas. Vor allem Manchester United mit Haalands Ex-Coach Ole Gunnar Solskjaer , Juventus Turin, Napoli, Barcelona, Liverpool, Bayern München, Borussia Dortmund oder Salzburgs Schwesternklub RB Leipzig beschäftigen sich ernsthaft mit dem norwegischen Goalgetter. Haaland kann sich seinen neuen Arbeitgeber quasi aussuchen.Deshalb mahnte sein Entdecker, Alf Ingve Berntsen, den 19-jährigen Norweger zu einer klugen Wahl, rät von den Bayern und Liverpool ab. "Die taktischen Anforderungen wären aktuell noch zu hoch", glaubt Berntsen, immerhin neun Jahre Haalands Trainer bei dessen Jugendklub Bryne FK, gegenüberBesonders der deutsche Rekordmeister wäre keine gute Wahl für den Norweger, glaubt Berntsen. "Bei Bayern wäre es aktuell schwierig für ihn. Er ist noch lange nicht auf dem Niveau von Robert Lewandowski. Solange Lewandowski auf diesem Niveau spielt, wäre ein Wechsel zu den Bayern nicht sinnvoll", rät der 54-Jährige.Berntsen hätte da einen ganz anderen Rat für seinen ehemaligen Schützling: Noch ein Jahr Salzburg. "Was viele vergessen: Haaland war vor kurzem nicht einmal Stammspieler in Salzburg. Bis August diesen Jahres hat er so gut wie gar nicht gespielt. Er hat durch seine Tore einen Hype ausgelöst. Aber es wäre ratsam, sich noch ein Jahr bei Salzburg zu entwickeln." Darauf hofft wohl auch Österreichs Serienmeister.