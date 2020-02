Hanau-Terror: Salzburg & Frankfurt mit Trauerflor

Die Todesschüsse in Hanau schocken auch die Fußball-Fans. Beim heutigen Europa-League-Duell zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt wird der Todesopfer gedacht.

Bei einem Amoklauf in Hanau kamen am Mittwoch Abend elf Menschen ums Leben. Ein 43-jähriger Deutscher stürmte in mehrere Shisha-Bars und schoss dabei um sich. Er tötete offenbar auch seine Mutter, nach dem Amoklauf nahm er sich das Leben.Der Attentäter hinterließ ein krudes Manifest mit rechtsextremen Ansichten und ein Video, in dem er wirre Verschwörungstheorien äußerte.Vor dem heutigen Europa-League-Duell zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt wird der Todesopfer gedacht. Vor dem Anpfiff um 21 Uhr wird es im Stadion der Hessen eine Schweigeminute geben, außerdem spielen beide Teams mit Trauerflor.Die Arena ist mit 47.000 Zuschauern restlos ausverkauft. "Die schrecklichen Vorkommnisse in Hanau in der letzten Nacht sorgen für Trauer und Entsetzen im gesamten Bundesgebiet und speziell in der Rhein-Main-Region", teilt die Eintracht mit. Hanau ist nur 17 Kilometer vom Frankfurter Stadtzentrum entfernt.