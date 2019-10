Harter Hund! Lainer will trotz Verletzung spielen

Am Samstag um 18:30 steigt das Borussia-Derby - Tabellenführer Gladbach muss nach Dortmund. ÖFB-Verteidiger Stefan Lainer will trotz Kapselriss im Knöchel unbedingt spielen.

Beim Nationalteam konnte der Ex-Bulle nicht bei den beiden wichtigen EM-Quali-Siegen gegen Israel und Slowenien mitwirken. Es wurde von einer wochenlangen Pause ausgegangen.Doch Lainer gibt sich kämpferisch und meldet sich bei Gladbach-Trainer Marco Rose wieder fit. Der Dauerläufer am rechten Flügel will unbedingt im Signal Iduna Park auflaufen.Marco Rose lässt sich nicht in die Karten blicken, er entscheidet schlussendlich ob Lainer trotz Verletzung spielen wird oder nicht.