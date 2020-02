21.02.2020 13:09 Hat Präsident Trump WWE-Wrestlerinnen begrapscht?

US-Präsident Donald Trump ist bekennender Wrestling-Fan, wurde sogar 2013 in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Nun lässt die ehemalige WWE-Wrestlerin Eve Torres mit einem Instagram-Posting aufhorchen: Die heute 35-Jährige gibt an, dass Trump sie und andere Kolleginnen begrapscht haben soll.