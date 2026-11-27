i Nach dem heftigen Wintereinbruch beruhigt sich die Wetterlage in Österreich wieder. Die eisige Kälte bleibt uns aber vorerst erhalten. istock Gefahr von Glatteis Heftiger Wintereinbruch! Österreich muss weiter bibbern Nach dem heftigen Wintereinbruch beruhigt sich die Wetterlage in Österreich vorerst. Die eisige Kälte bleibt uns aber vorerst erhalten. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Schneechaos vom Donnerstag zeichnet sich eine Wetterberuhigung ab. Die heftigen Schneefälle hatten vielerorts den Verkehr lahmgelegt, für Unfälle und lange Wartezeiten bei den Öffis gesorgt. Am Freitag lässt der Einfluss des Tiefs nach, die Niederschläge werden weniger, wie aus einer aktuellen UWZ-Prognose hervorgeht.

Die Kälte bleibt Österreich aber erhalten. Wer in der Früh unterwegs ist, sollte weiterhin besonders vorsichtig sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hoch übernimmt am Wochenende

In den kommenden Tagen stellt sich ruhiges Winterwetter ein. Auf den Bergen wird es nach und nach wärmer, in den tieferen Lagen bleibt es hingegen ungemütlich kalt und feucht. Auch Nebel und Hochnebel halten sich weiterhin hartnäckig.

Die Prognose im Detail

Der Samstag startet häufig trüb durch Nebel oder Hochnebel, welche sich abseits der Alpen und in den südlichen Becken häufig zäh halten. Vereinzelt fallen daraus ein paar Flocken oder etwas Schneegriesel, meist bleibt es aber trocken. Im Bergland zeigt sich dagegen häufig die Sonne, lokale Frühnebelfelder in den Tälern lösen sich rasch auf. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen liegen die Höchstwerte zwischen -3 und +3 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Sonntag muss in den Niederungen häufig mit Nebel oder Hochnebel gerechnet werden, welche tagsüber nur zögerlich der Sonne Platz machen. Vor allem im Süden und Südosten sowie im Waldviertel und oberösterreichischen Seengebiet bleibt es trüb. Auf den Bergen zeigt sich zunächst häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen im Westen einige Wolken durch. Es bleibt jedoch trocken. Im Donauraum weht lebhafter Ostwind. Die Temperaturen erreichen -3 bis +3, in den westlichen Mittelgebirgslagen lokal bis + 7 Grad.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Der Montag beginnt in den Niederungen mit einigen Nebel-und Hochnebelfeldern, auch darüber ziehen einige Wolken durch. In Vorarlberg und Nordtirol fällt ab und zu etwas Regen bzw. oberhalb von 1200 m Schnee, vereinzelt besteht Glättegefahr. Die Sonne scheint am ehesten im ganz im Osten zeitweise. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter Südostwind, sonst spielt der Wind keine große Rolle. Die Höchstwerte liegen von Ost nach West zwischen -3 und +5 Grad.