i Der Wintereinbruch sorgt bereits für erste Verkehrsprobleme. istock Jetzt geht es erst richtig los Bis zu 15 cm Neuschnee! Experte warnt vor Verkehrschaos Der Wintereinbruch sorgt bereits für erste Verkehrsprobleme. In weiten Teilen Österreichs fallen am Donnerstag noch bis zu 15 Zentimeter Schnee. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter hat Österreich erreicht – und der Schneefall nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf. Vor allem im Süden des Landes ist am Donnerstagmorgen bereits einiges an Schnee zusammengekommen. In Oberkärnten sind es vielerorts rund zehn Zentimeter, auch rund um Klagenfurt, Graz und Wien ist es weiß.

Wie Wetterexperte Simon Köhldorfer im Ö1-Morgenjournal erklärte, sind zwischen Bregenz und Salzburg bislang nur vereinzelt Flocken gefallen. Auch in weiten Teilen Oberösterreichs ist es noch trocken. Das ändert sich aber in den nächsten Stunden, wenn der Schneefall auch im Norden stärker wird.

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Bis zu 15 Zentimeter Schnee

Erste Verkehrsprobleme gibt es bereits im Süden des Landes. Dort sind mehrere Lkw auf der Schneefahrbahn hängen geblieben. Wer am Donnerstag mit dem Auto unterwegs ist, sollte jedenfalls mehr Zeit einplanen. In weiten Teilen Österreichs bildet sich im Laufe des Tages eine bis zu 15 Zentimeter dicke Schneedecke.

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Im Süden lässt der Schneefall ab dem Nachmittag vorerst nach. Von Tirol bis nach Niederösterreich und Wien fallen hingegen noch bis in die späten Abendstunden Flocken.

Kälte bleibt Österreich erhalten

Der Schnee wird uns auch in den nächsten Tagen erhalten bleiben. Die Temperaturen kommen vorerst nicht wirklich in die Höhe, die Höchstwerte liegen um null Grad.

Die Prognose im Detail

Am Freitag überwiegen häufig die Wolken, besonders im Nordosten schneit es zunächst noch leicht. Im Tagesverlauf zeigt sich vom Arlberg bis ins Obere Murtal zwischendurch auch die Sonne, sonst bleiben Auflockerungen die Ausnahme. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter und eisiger Nordwestwind, am Bodensee Nordostwind. Die Temperatur kommt nicht über -2 bis +3 Grad hinaus. Gebietsweise, besonders im Mühl- und Waldviertel sowie in inneralpinen Tälern, ist mit Dauerfrost zu rechnen.

Die Bilder des Tages i ?

Am Samstag bleibt es im Osten und Südosten mit hochnebelartiger Bewölkung häufig trüb, vereinzelt können im Tagesverlauf auch ein paar Flocken oder etwas Schneegriesel fallen. Von Vorarlberg bis nach Osttirol und ins Obere Murtal setzt sich nach Auflösung von Restwolken und Frühnebelfeldern hingegen zunehmend die Sonne durch, etwas hartnäckiger kann das trübe Grau am Bodensee bleiben. Dazu weht schwacher bis mäßiger und eisiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +3 Grad.

Der Sonntag beginnt in den Niederungen häufig mit Nebel oder Hochnebel, auf den Bergen zeigt sich hingegen abseits harmloser Wolkenfelder die Sonne. Im Tagesverlauf macht der Nebel nur sehr zaghaft der Sonne Platz, besonders von Oberkärnten über das Obere Murtal bis ins Südburgenland kann es auch ganztags trüb bleiben. Im Nordosten weht teils lebhafter, eisiger Ost- bis Südostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +6 Grad, mit den höchsten Werten in höheren Lagen des Westens.