i Ein heftiger Wintereinbruch kommt auf Österreich zu. IMAGO/Action Pictures (Archiv, Symbolbild) "Mehr Zeit einplanen" Warnstufe ROT! Schnee-Walze rollt auf Österreich zu Österreich steht vor einem kräftigen Wintereinbruch. Ein Italien-Tief bringt im Osten und Südosten ungewöhnlich viel Schnee. Es gibt Warnungen. Von André Wilding 25.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In weiten Teilen Österreichs dürfte sich am Donnerstag eine Schneedecke bilden. Vor allem im Osten und Südosten des Landes könnten dabei für November ungewöhnlich große Neuschneemengen zusammenkommen.

Zwar gab es in den vergangenen Wochen bereits in mehreren Regionen die ersten Schneeflocken, am Montag etwa auch in Wien und Eisenstadt. In tiefen Lagen blieb die weiße Pracht bisher allerdings gar nicht oder nur kurz liegen. Das dürfte sich nun ändern.

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Ein Italien-Tief bringt am Donnerstag feuchte Luftmassen nach Österreich. Gleichzeitig strömt in den unteren Luftschichten kalte Luft aus Osten ins Land. Dadurch sinkt die Schneefallgrenze vielerorts bis ins Flachland.

Bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich

Im Laufe des Donnerstags dürfte sich in einem Großteil des Landes zumindest eine dünne Schneedecke bilden. Allerdings gehen einige Regionen beim Wintereinbruch wohl leer aus.

So ist etwa im Ennstal und in Teilen Kärntens mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Regen zu rechnen. Auch im Westen Österreichs fällt nur wenig Niederschlag. In tiefen Lagen, etwa in Bregenz, dürfte es entweder grün bleiben oder nur leicht anzuckern.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Wie kräftig der Schneefall ausfällt, lässt sich derzeit noch schwer abschätzen. Bei Italien-Tiefs sind die Prognosen häufig mit größeren Unsicherheiten verbunden. Besonders deutlich wird das am Beispiel St. Pölten: Je nach Wettermodell werden etwa für die niederösterreichische Landeshauptstadt zwischen fünf und 20 Zentimeter Schnee berechnet.

So viel Schnee gab es seit Jahren nicht

Schneefall im November ist zwar in vielen Regionen keine Seltenheit, größere Neuschneemengen im Flachland sind hingegen ungewöhnlich.

Dass innerhalb eines Tages zehn Zentimeter Schnee oder mehr fallen, kommt dort nur selten vor. In Wien war das im November zuletzt im Jahr 2007 der Fall, in Eisenstadt im Jahr 2010. In manchen Regionen könnte der bevorstehende Wintereinbruch somit der kräftigste seit vielen Jahren werden.

Selbst in den Alpen ist eine Schneedecke im November nicht selbstverständlich. Wie aus den Klimaaufzeichnungen der GeoSphere Austria hervorgeht, blieb Innsbruck etwa in den Jahren 2020 und 2022 im November ohne Schneedecke.

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Die UBIMET Unwetterzentrale hat am Mittwoch für mehrere Regionen rote Wetter-Warnungen ausgegeben – davon betroffen sind unter anderem Wien (Favoriten, Donaustadt), Niederösterreich (Wiener Neustadt) oder auch das Burgenland (Eisenstadt).

"Von Donnerstagmorgen bis Donnerstagnachmittag kommen zwischen 10 und 15 cm Neuschnee zusammen. Die Schneebruchgefahr ist deutlich erhöht", heißt es in der Warnung von UBIMET.

Beachten Sie mögliche Auswirkungen:

- Deutliche Beeinträchtigungen auf Straßen und Gehwegen durch Glätte.

- Behinderungen auch im öffentlichen Personennahverkehr.

- Mäßige Sichtverminderungen durch fallenden, aber auch aufgewirbelten Schnee.

- Zusätzliche Verschärfung bei starkem Wind: In freien Lagen sind Schneeverwehungen zu erwarten.

Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.

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Empfohlene Schutzmaßnahmen

- Auf teils erhebliche Verspätungen oder sogar Ausfälle von Bussen und Bahnen einstellen.

- Autofahrten: auf das Notwendigste beschränken und keinesfalls ohne Winterausrüstung; deutlich mehr Zeit einplanen (Auto von Schnee befreien, Schneeauflage, Räumfahrzeuge, etc.).

- Bei längeren Steigungen auf Straßen: Mitführen von Schneeketten erforderlich.

- Nach Möglichkeit das Auto vor dem Schneefall in der Garage abstellen, da am Fahrbahnrand Behinderungen durch von Räumfahrzeugen zugeschobenen Schnee zu erwarten sind.

- Vorsicht vor Dachlawinen.