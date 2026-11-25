i Auch in Wien ist in den nächsten Tagen mit Schnee zu rechnen. APA-Images / Max Slovencik (Archivbilc) Auch Wien wird weiß Winter-Watsche bringt jetzt Schnee "bis in tiefe Lagen" Der Winter schlägt in Österreich zu! Ein Tief über Norditalien sorgt am Donnerstag selbst im Flachland für ordentlich Neuschnee. Die Prognose. Von André Wilding 25.11.2026, 06:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleinräumiges Tief zieht laut Unwetterzentrale (uwz.at) am Mittwoch von der Biskaya zum Ligurischen Meer, wodurch sich im Alpenraum eine leicht föhnige Südströmung einstellt. Erst am Donnerstag zieht das Tief weiter nach Norditalien und bringt selbst im Flachland den ersten Wintereinbruch mit nennenswerten Neuschneemengen. Der Freitag bringt mit abnehmendem Tiefdruckeinfluss wieder zunehmend trockene, aber winterlich kalte Verhältnisse.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Schnee im Anmarsch

Am Mittwoch halten sich im Süden dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. An der Alpennordseite und im Osten scheint ab und zu die Sonne, am Nachmittag und Abend zieht es auch dort zu. Es bleibt aber meist noch trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost, im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig.

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Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich dann der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich und breitet sich bis zum Morgen auch auf den Osten des Landes aus. Bei Einsetzen des Niederschlags ist im Südosten vorübergehend lokal gefrierender Regen mit dabei.

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Bis zu 15 cm Neuschnee

Der Donnerstag bringt vielerorts winterliche Verhältnisse. Im Laufe des Vormittag lässt der Schneefall im Süden allmählich nach, vom Tiroler Unterland bis ins Weinviertel und das Nordburgenland schneit es bis zum Abend verbreitet. Im Osten zeichnen sich verbreitet 5 bis lokal 15 Zentimeter Neuschnee bis in tiefe Lagen ab.

Weitgehend trocken bleibt es nur im Rheintal und im Bregenzerwald. Vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland weht anfangs mäßiger bis lebhafter Nordostwind. Bis zum Abend dreht der Wind auf Nordwest.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag ist es weiterhin bedeckt mit teils leichtem Schneefall von Osttirol bis in die Südsteiermark. In den anderen Regionen sind häufiger trockene Abschnitte dabei und nur vereinzelt fallen ein paar Flocken. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im Burgenland. Der Wind weht lediglich im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest.