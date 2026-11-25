i "Der Donnerstag startet sehr winterlich", erklärt Geosphere-Meteorologe Hannes Rieder. IMAGO/A. Friedrichs (Archiv, Symbolbild) Wintereinbruch in Österreich "Modelle haben sich geändert" – neue Schnee-Prognose Ein Adriatief sorgt am Donnerstag für einen Wintereinbruch. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee und eisige Nächte werden erwartet. Von André Wilding 25.11.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Österreich steht der erste kräftige Wintereinbruch bevor! Ein Adriatief bringt feuchte Luftmassen in den Süden Österreichs und sorgt am Donnerstag selbst in den Tälern für eine Schneedecke. Diese dürfte vielerorts sogar länger erhalten bleiben.

Allerdings lässt der Schnee etwas länger auf sich warten als ursprünglich erwartet. "Die Modelle haben sich etwas geändert, das Schneeereignis verschob sich etwas nach hinten", erklärt Geosphere-Meteorologe Hannes Rieder gegenüber der "Kleinen Zeitung". Nun sei mit "einer Spanne von fünf bis 15 Zentimetern an Neuschnee zu rechnen".

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Ab 6 Uhr schneit es kräftig

Bevor der Winter zuschlägt, lässt sich am Mittwoch noch gebietsweise die Sonne blicken. "Der Mittwoch selbst ist tagsüber teilweise sogar noch sonnig, ehe sich am Nachmittag die Wolken verdichten", heißt es in dem Bericht.

In der Nacht auf Donnerstag setzen dann aus südlicher Richtung Regen und Schneefall ein. Gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück. Laut Rieder gilt: "Der Donnerstag startet in der Steiermark sehr winterlich". Der stärkste Schneefall wird zwischen 6 und 13 Uhr erwartet.

Dichte Wolken bestimmen am Donnerstag das Wettergeschehen. Bis Mittag ist verbreitet mit teils kräftigem Schneefall zu rechnen. Vereinzelt fällt in tiefen Lagen allerdings auch Regen.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Diese Regionen gehen fast leer aus

Ab den Mittagsstunden lässt der Niederschlag zunehmend nach. Am Nachmittag sind nur noch im Norden einzelne Schneeflocken zu erwarten.

Allerdings fällt der Wintereinbruch regional sehr unterschiedlich aus. Im Mur- und Mürztal dürften in den Tallagen lediglich wenige Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Im Ennstal ist hingegen kaum mit Schnee zu rechnen.

Auch bei den Temperaturen geht es kaum bergauf: Nach rund null Grad in der Früh liegen die Tageshöchstwerte zwischen minus einem und plus zwei Grad.

Jetzt kommen Nächte mit minus 10 Grad

Wer sich über die weiße Pracht freut, dürfte zumindest in einigen Regionen länger etwas davon haben. Laut den aktuellen Wettermodellen bleibt die dickere Schneedecke größtenteils bestehen.

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Das gilt laut Rieder insbesondere für jene Gebiete mit größeren Schneemengen. "Vor allem dort, wo ein zweistelliger Neuschneezuwachs kommt", erklärt er gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Denn ab dem Wochenende wird es in der Steiermark nachts eisig kalt. Die Temperaturen sinken auf minus fünf bis minus zehn Grad. Das dürfte ein rasches Abschmelzen der Schneedecke verhindern.

Die Prognose im Detail

Am Donnerstag halten sich dichte Wolken und von der Früh weg schneit es leicht. In der Früh ist in den Voralpen vereinzelt und vorübergehend auch noch gefrierender Regen zu erwarten. Im Laufe des Vormittags intensiviert sich der Schneefall von Süden her. Am Nachmittag lässt der Schneefall von ebendort allmählich nach. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost, besonders im Waldviertel ist stellenweise mit Schneeverwehungen zu rechnen. Mit -2 bis +1 Grad wird es noch etwas kälter.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag beginnt gebietsweise mit dichten Wolken, aber nur noch stellenweise fallen ein paar Flocken. Dazwischen lässt sich besonders in Richtung Marchfeld ab und zu die Sonne blicken. Tagsüber weht aber noch lebhafter, eisiger Nordwestwind und die Temperaturen kommen nicht über -3 bis +1 Grad hinaus.

Am Samstag ist es von Beginn an trüb, nur noch ganz sporadisch fallen ein paar Flocken. Die Sonne hat es generell schwer sich zu zeigen. Dazu weht schwacher, in Richtung March und Wiener Becken auch mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen kommen nicht über -3 bis 0 Grad hinaus.