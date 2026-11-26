i Auch Wien darf sich am Donnerstag über Schnee freuen. APA-Images / ALEX HALADA (Archiv) / uwz.at / "Heute"-Montage Österreich versinkt im Schnee Wetter-Warnungen für 8 Bundesländer ausgerufen Wintereinbruch in Österreich! Eine Schnee-Walze rollt am Donnerstag über weite Teile des Landes. Meteorologen haben mehrere Warnungen ausgegeben. Von André Wilding 26.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Tief "Xela" liegt am Donnerstag über Norditalien und bringt laut Unwetterzentrale (uwz.at) selbst im Flachland den ersten Wintereinbruch mit nennenswerten Neuschneemengen. Der Freitag bringt mit abnehmendem Tiefdruckeinfluss wieder zunehmend trockene, aber winterlich kalte Verhältnisse. Am Wochenende überwiegt schließlich ruhiges Hochdruckwetter, in den Niederungen bleibt jedoch die Neigung zu Nebel und Hochnebel erhöht.

Der Donnerstag bringt vielerorts winterliche Verhältnisse. Im Laufe des Vormittags lässt der kräftige Schneefall im Süden schon wieder nach. Von Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis nach Wien und den Nordosten schneit es bis zum Abend verbreitet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

In einem breiten Streifen von Osttirol und Oberkärnten über das Mur- und Mürztal und Graz bis nach Niederösterreich und Wien sowie auch im Alpenvorland in Salzburg und Oberösterreich kommen verbreitet 10 bis 15 Zentimeter Schnee zusammen. Weitgehend trocken bleibt es nur im Rheintal und im Bregenzerwald. Vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland weht anfangs mäßiger bis lebhafter Nordostwind. Bis zum Abend dreht der Wind auf Nordwest. Maximal -2 bis +1 Grad.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Die Österreichische Unwetterzentrale hat bereits für mehrere Bundesländer Schnee-Warnungen ausgegeben. Davon betroffen sind gleich 8 Bundesländer: Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark und Kärnten. Nur für Vorarlberg gibt es eine Vorwarnung.

Aktuelle Schnee-Warnungen in Österreich. uwz.at

Am Freitag ist es weiterhin bedeckt mit letzten Schneeflocken in der Osthälfte und am Alpennordrand. Sonst verläuft der Tag trocken und die Sonne zeigt sich zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im östlichen Flachland. Bei mäßigem, teils auch noch lebhaftem und eisigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte nur zwischen -3 und +2 Grad.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Frostiges Wochenende

Der Samstag bleibt vom Waldviertel bis zum Klagenfurter Becken und östlich davon meist trüb, im Waldviertel und der Südsteiermark fallen ein paar Flocken. Nach Westen zu sind größere Auflockerungen und einige Sonnenstunden zu erwarten. Weiterhin weht im östlichen Flachland mäßiger Nordwestwind. Die Temperatur kommt nicht über -3 bis +1 Grad hinaus, gebietsweise bleibt es ganztags frostig.

Die Bilder des Tages i ?

Der Sonntag beginnt häufig mit teils gefrierendem Nebel und Hochnebel. Tagsüber lockert das zähe Grau langsam auf, besonders im Waldviertel sowie im östlichen Flachland kann es aber auch ganztags trüb bleiben. Bei mäßigem bis lebhaftem, eisigem Südost- bis Ostwind werden maximal -3 bis +3 Grad erreicht.