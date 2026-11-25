i Am Donnerstag fällt in fast ganz Österreich Schnee. Screenshot Deutscher Wetterdienst Seltene Wetterlage kommt Schnee-Alarm! Jetzt wird fast ganz Österreich weiß Am Donnerstag fällt in fast ganz Österreich Schnee. Wetterexperte Manuel Oberhuber rechnet in Wien mit bis zu zwölf Zentimetern Neuschnee. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht ein Wintereinbruch bevor! Am Donnerstag dürfte es in nahezu allen Teilen des Landes schneien. Wie viel Neuschnee tatsächlich zusammenkommt, ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt.

Grund dafür ist laut Wetterexperte Manuel Oberhuber ein Tiefdruckgebiet, das aus südlicher Richtung direkt über Österreich hinwegzieht. Eine solche Zugbahn sei eher ungewöhnlich, erklärt der Meteorologe auf X.

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Bis zu zwölf Zentimeter Schnee in Wien

Die prognostizierten Schneehöhen könnten mancherorts noch übertroffen werden. Auch in der Bundeshauptstadt dürfte einiges an Neuschnee zusammenkommen. Für Wien hält Oberhuber derzeit zwischen vier und zwölf Zentimeter für realistisch.

Doch nicht überall in Österreich wird es weiß. Vergleichsweise wenig oder gar keinen Schnee dürften der Großraum Bregenz und Klagenfurt, das Ennstal sowie Teile des Böhmer- und Sauwalds abbekommen.

Die Prognose im Detail

Der Donnerstag verläuft oft tiefwinterlich, mit regional kräftigem Schneefall bis in die Niederungen. Zu Beginn schneit es besonders im Süden kräftig, nur vereinzelt ist im äußersten Süden und Südosten auch noch Schneeregen oder gefrierender Regen dabei. Im Tagesverlauf verlagert sich der Schwerpunkt mehr und mehr in den Nordosten des Landes, während im äußersten Westen nur wenig ankommt. Im Donauraum und im Waldviertel weht zunächst teils lebhafter Nordostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +3 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag überwiegen häufig die Wolken, besonders im Nordosten schneit es zunächst noch leicht. Im Tagesverlauf zeigt sich vom Arlberg bis ins Obere Murtal zwischendurch auch die Sonne, sonst bleiben Auflockerungen die Ausnahme. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter und eisiger Nordwestwind, am Bodensee Nordostwind. Die Temperatur kommt nicht über -2 bis +3 Grad hinaus. Gebietsweise, besonders im Mühl- und Waldviertel sowie in inneralpinen Tälern, ist mit Dauerfrost zu rechnen.

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Am Samstag bleibt es im Osten und Südosten mit hochnebelartiger Bewölkung häufig trüb, vereinzelt können im Tagesverlauf auch ein paar Flocken oder etwas Schneegriesel fallen. Von Vorarlberg bis nach Osttirol und ins Obere Murtal setzt sich nach Auflösung von Restwolken und Frühnebelfeldern hingegen zunehmend die Sonne durch, etwas hartnäckiger kann das trübe Grau am Bodensee bleiben. Dazu weht schwacher bis mäßiger und eisiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +3 Grad.