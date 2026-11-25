i Jetzt kommt der Schnee! Die Unwetterzentrale UWZ hat verbreitet Warnstufe Rot ausgegeben. UWZ Erhebliche Behinderungen Warnstufe Rot! So hart trifft Schnee-Walze Wien Tief "Xela" bringt kräftigen Schnee. Wien drohen bis zu 15 Zentimeter, regional sogar 30. Vor allem der Feierabendverkehr könnte schwierig werden. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 17:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht vor einem kräftigen Wintereinbruch! Das Mittelmeertief "Xela" bringt am Donnerstag (26. November) vielerorts Schnee bis ins Flachland. In Wien könnten laut einer neuen Prognose von UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann rund zehn bis 15 Zentimeter zusammenkommen. Besonders im Feierabendverkehr drohen erhebliche Behinderungen.

Schon am Mittwochabend nimmt der Schneefall im Süden zu. In der Nacht breitet er sich vom Alpenhauptkamm bis in die Südsteiermark aus und erreicht am Donnerstagmorgen auch den Osten.

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Was auf Wien zukommt

Für die Wiener Innenstadt und die östlichen Bezirke werden knapp zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. In den westlichen Außenbezirken könnten es dagegen rund 15 Zentimeter werden. Auch im Wienerwald und im Waldviertel sind in höheren Lagen ähnliche Mengen möglich.

Der Schneeschwerpunkt wandert im Tagesverlauf vom Süden nach Norden und Nordosten. Während es im Süden schon am Vormittag nachlässt, schneit es von Salzburg über Oberösterreich bis nach Wien teilweise bis zum Abend weiter.

Besonders kritisch könnte es zum Heimfahren werden: Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) und anderen Straßen rechnen die Wetterexperten mit teils erheblichen Verzögerungen.

Die Bilder des Tages i ?

Lokal sogar 30 Zentimeter möglich

Noch größere Mengen drohen in südlichen Bergtälern. Etwa im Kärntner Lesachtal sind örtlich bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch am Brenner, am Packsattel und im Wechselgebiet kann es kräftig schneien. Im Salzburger und oberösterreichischen Alpenvorland werden verbreitet zehn bis 15 Zentimeter erwartet.

In tiefen Lagen Unterkärntens, der Südsteiermark und des Südburgenlands kann es anfangs noch regnen. Dort besteht stellenweise auch Glatteisgefahr. Relativ wenig Schnee dürfte dagegen im Norden Vorarlbergs fallen.

Am späten Donnerstagabend schwächt sich der Schneefall ab. In Teilen Niederösterreichs sind in der Nacht auf Freitag noch einzelne Flocken möglich.