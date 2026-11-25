i Schnee im Anmarsch: Warnungen für den Osten wurden ausgegeben. Ubimet; Gruppe Straße/Schodl ("Heute"-Montage) Warnungen für Wien und NÖ "Erhebliche Behinderungen" – Schneetief schlägt hart zu Mittelmeertief "Xela" bringt am Donnerstag kräftigen Schneefall in Niederösterreich und Wien. Ein Wetterexperte warnt in "Heute" vor Verkehrschaos. Von Erich Wessely 25.11.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter schlägt jetzt so richtig zu! Das Mittelmeertief "Xela" erreicht am Donnerstagmorgen Niederösterreich und Wien und sorgt für teils kräftige Schneefälle. Die Meteorologen der UBIMET-Unwetterzentrale geben rote Schneewarnungen aus. Regional werden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Bereits in den Morgenstunden setzt leichter Schneefall ein, der sich im Laufe des Vormittags deutlich verstärkt. Um die Mittagszeit schneit es zeitweise kräftig, erst ab dem mittleren Nachmittag lässt die Intensität langsam wieder nach. In der Nacht klingt der Schneefall schließlich ab.

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Neuschneeprognose: Warnungen der Stufe "Rot" für NÖ und Wien wurden ausgegeben. ubimet-Unwetterzentrale

"Besonders im Feierabendverkehr kündigen sich also erhebliche Behinderungen an", warnt UBIMET-Wetterexperte Nikolas Zimmermann gegenüber "Heute".

Hier fällt besonders viel Schnee

In Niederösterreich kommen verbreitet 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammen. Besonders betroffen sind die höheren Lagen.

"Die größten Mengen erwarten wir in höheren Lagen des Waldviertels, des Wienerwalds und des Wechselgebiets, lokal kommen dort bis zu 20 cm zusammen", erklärt Zimmermann.

Im westlichen Mostviertel und im äußersten Osten Niederösterreichs werden immerhin noch fünf bis zehn Zentimeter erwartet.

Die Prognosen für Wien

In Wien reichen die Neuschneemengen von knapp zehn Zentimetern in der Innenstadt und im Osten bis zu 15 Zentimetern in den westlichen Außenbezirken.

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Rote Warnungen bereits ausgegeben

Für Wiener Neustadt gilt die rote Schneewarnung am Donnerstag von 6 bis 15 Uhr, für St. Pölten und Krems sogar bis 23 Uhr. In Wiener Neustadt ist laut Unwetterzentrale auch die Schneebruchgefahr deutlich erhöht.

Glätte, Wind, Schneeverwehungen

Auf Straßen und Gehwegen droht Glätte, bei stärkerem Wind sind auch Schneeverwehungen möglich. Zudem müssen sich Fahrgäste auf teils erhebliche Verspätungen oder sogar Ausfälle von Bussen und Bahnen einstellen.

Experten raten von unnötigen Autofahrten ab

Die Unwetterzentrale empfiehlt, Autofahrten auf das Notwendigste zu beschränken, keinesfalls ohne Winterausrüstung unterwegs zu sein und deutlich mehr Zeit einzuplanen.

Bei längeren Steigungen sollten Schneeketten mitgeführt werden. Auch vor Dachlawinen wird gewarnt.