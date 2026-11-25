Ein tragischer Verkehrsunfall in Wien sorgt auch in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) für tiefe Trauer. Wie "Heute" berichtete, kollidierte am Freitagabend ein Motorradfahrer mit einem Linienbus in Wien-Donaustadt. Für einen 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Nun steht fest: Bei dem Todesopfer handelt es sich um David, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Enzersdorf. Der Jugendliche war am 20. November gegen 23.30 Uhr verunglückt. Ersthelfer und Rettungskräfte kämpften vergeblich um sein Leben.
Auch in der Stadtgemeinde ist die Trauer groß. "An der Feuerwehr hängt die schwarze Flagge", erzählt Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec im Gespräch mit "Heute". Sie zeigt sich tief bestürzt und fasungslos.
"Sein Lächeln, sein Humor und sein Verantwortungsbewusstsein werden uns stets in Erinnerung bleiben", heißt es seitens seiner Kollegen bei der Feuerwehr und auch Feuerwehrkommandant Herney Engelbert trauert im "Heute"-Gespräch um David: "Er hinterlässt eine große Lücke."
Die Kameraden möchten sich auch als Feuerwehr von dem Jugendlichen verabschieden. Dazu stehen sie bereits mit seinen Eltern in Kontakt. Wie die gemeinsame Verabschiedung aussehen soll, steht noch nicht fest.
Erst im vergangenen Jahr war David im Rahmen eines Trachtenkirtags der Feuerwehr beigetreten, absolvierte mit großem Engagement und Begeisterung seine Grundausbildung.
Der Familie wünschen sie viel Kraft und Zusammenhalt in dieser unvorstellbar schweren Zeit.