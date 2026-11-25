i Das Traditionsgasthaus in NÖ Screenshot Google Street View Traditionswirtshaus 339.000 € Schulden – Gasthaus nach 128 Jahren pleite Seit 1898 besteht das Gasthaus Vogelleitner in St. Aegyd am Neuwalde (NÖ). Nun ist der Familienbetrieb insolvent. Die Schulden betragen 339.000 Euro. Von Erich Wessely 25.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 128 Jahren gibt es den Gastgewerbebetrieb mit Zimmervermietung in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld), mittlerweile wird das Gasthaus Vogelleitner in vierter Generation geführt. Doch nun kämpft das Traditionsunternehmen ums Überleben.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gab, wurde über das Vermögen von Maximilian Vogelleitner am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

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Weniger Gäste, hohe Energiekosten

Als Gründe für die Insolvenz führt der Betreiber die seit der Corona-Pandemie deutlich rückläufigen Gäste- und Nächtigungszahlen an. Dazu kamen umfangreiche Investitionen in den vergangenen Jahren sowie massiv gestiegene Energiekosten. Die Mehrkosten konnten nicht zur Gänze an die Gäste weitergegeben werden. Zuletzt sei der Umsatz nochmals deutlich zurückgegangen.

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Sechs Mitarbeiter betroffen

Laut AKV sind zwölf Gläubiger mit Forderungen in Höhe von insgesamt rund 339.000 Euro betroffen. Im Unternehmen sind derzeit sechs Mitarbeiter beschäftigt, deren Gehälter bis einschließlich September 2026 bezahlt wurden. Die Betriebsliegenschaft steht im Alleineigentum des Gastronomen.

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Gasthaus soll weitergeführt werden

Aufgeben will der Betreiber allerdings nicht: Das Traditionsgasthaus soll weitergeführt, die Sanierung aus den laufenden Einnahmen finanziert werden.

Den Gläubigern wird eine Sanierungsquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans.