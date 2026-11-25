i Eine 30-Jährige wollte sich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Die Gemeinde lehnte ihr Bauplatzansuchen ab. iStock Junge Frau ist fassungslos FPÖ-Mama, kein Bauplatz – Gemeinde in Erklärungsnot Eine 30-Jährige erhielt in Scharndorf (NÖ) keinen Bauplatz. Der Grund soll sein, dass ihre Mutter eine FPÖ-Gemeinderätin ist. Von Niederösterreich Heute 25.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erhielt eine 30-Jährige wirklich keinen Bauplatz von der Gemeinde, weil ihre Mutter als FPÖ-Gemeinderätin tätig ist? Dieser Vorwurf steht jedenfalls in Niederösterreich im Raum. Demnach wollte sich die junge Frau in Scharndorf (Bezirk Bruck an der Leitha) sich den Traum von Eigenheim erfüllen. Dafür habe sie auch sämtliche Kriterien für den Erwerb eines Gemeindegrundstücks erfüllt.

Dennoch kam am Ende das böse Erwachen. Ihr Bauplatzersuchen wurde seitens der Gemeinde abgelehnt. So soll die Niederösterreicherin erst auf Nachfrage – einen Tag vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung – für die Auswahl eines Grundstücks eingeladen worden sein. Trotzdem gab es am Ende ein Nein von der Gemeinde.

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"Schlechter Witz"

Wie die "Krone" berichtet, wandte sich die Betroffene, die selbst nichts mit der FPÖ zu tun hat, an die NÖ Antidiskriminierungsstelle. Über diese beantragte die 30-Jährige ein Schlichtungsverfahren. Die diesbezügliche Prüfung lieferte ein brisantes Ergebnis. So soll die Frau tatsächlich wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter diskriminiert worden sein.

Gegenüber der Tageszeitung zeigte sich die 30-Jährige stark betroffen. Demnach habe sie nicht mit so einer Behandlung gerechnet. Den Vorfall bezeichnete die Frau als traurig. Ihre Mutter reagierte wütend. Sie sprach von einem "schlechten Witz". Ihre Tochter würde nur benachteiligt werden, weil sie eine "blaue Gemeinderätin" sei. Sachliche und nachvollziehbare Gründe für die Ablehnung habe die Gemeinde jedenfalls nicht liefern können.

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Dennoch wollte der zuständige ÖVP-Bürgermeister auf Nachfrage der "Krone" nichts von Diskriminierung wissen. Der Ortschef wies sämtliche Vorwürfe zurück. Ihm zufolge komme es immer wieder vor, dass ein Bewerber trotz erfüllter Kriterien keinen Bauplatz erhalte.

Des Weiteren sei die Abstimmung nicht im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung durchgeführt worden. Die Mandatare seien dabei ihrer demokratischen Verpflichtung nachgekommen. Seitens der Antidiskriminierungsstelle wurde allerdings betont, dass es für eine Ablehnung sachliche und nachvollziehbare Gründe brauche.

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Rechtliches Nachspiel?

Der Vorfall sorgte jedenfalls bereits über die Ortsgrenzen für Aufregung. So forderte der Landtagsabgeordnete Dieter Dorner (FPÖ), dass das Ansuchen der jungen Frau dem Gemeinderat erneut vorgelegt werden soll. Diesmal solle diskriminierungsfrei entschieden werden.

Unklar bleibt, ob es in der Causa ein rechtliches Nachspiel geben wird. Obwohl die Stellungnahme der Antidiskriminierungsstelle nicht rechtlich bindend ist, könne die 30-Jährige Schadenersatzansprüche vor Gericht geltend machen. Die Betroffene ließ offen, ob sie diesen Schritt gehen werde.