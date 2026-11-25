i In Klosterneuburg gehen die Wogen hoch. Daniel Schreiner "Bürgermeister schweigt" Notarzt, Nahversorgung: Polit-Streit in Klosterneuburg Die PUK wirft Klosterneuburgs Bürgermeister Christoph Kaufmann mangelndes Engagement bei Notarzt, Nahversorgung und Fernwärme vor. Die ÖVP kontert. Von Erich Wessely 25.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das bevorstehende Aus für den Notarztstützpunkt in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) sorgt nun auch auf Gemeindeebene für einen politischen Schlagabtausch. Die Plattform Unser Klosterneuburg (PUK) nimmt Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) ins Visier.

Neben der medizinischen Notfallversorgung ortet die Bürgerliste auch bei der Nahversorgung und beim Fernwärmeausbau mangelndes Engagement des Stadtchefs.

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PUK kritisiert Schweigen des Bürgermeisters

Besonders stößt der PUK die geplante Schließung des Notarztstützpunkts mit 1. April 2027 sauer auf. Kaufmann habe im August 2025 noch einen offenen Brief zum Erhalt der medizinischen Notfallversorgung mitunterzeichnet und angekündigt, sich vehement dafür einzusetzen.

"Trotz anhaltender Debatten und Proteste auf Landesebene und in vielen betroffenen Gemeinden hat sich unser Bürgermeister seit August 2025 nicht mehr öffentlich zum Notarzt-Thema geäußert", kritisiert PUK-Gemeinderat Wolfgang Haas.

Wolfgang Haas, Liste PUK privat

Auch wenn die Zuständigkeit beim Land und den Rettungsorganisationen liege, müsse sich der Bürgermeister politisch für die medizinische Versorgung seiner Bevölkerung einsetzen.

Kritik an fehlender Nahversorgung

Auch nach der Schließung der ADEG-Filiale in Kritzendorf – "Heute" berichtete – vermisst die PUK konkrete Initiativen des Stadtchefs. Einen Dringlichkeitsantrag habe Kaufmann bereits im November 2025 mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass das Thema nicht in den Wirkungsbereich der Stadtgemeinde falle.

Beim Fernwärmeausbau wiederum kritisiert die Bürgerliste mangelnde Informationen über die weiteren Pläne der EVN.

Christoph Kaufmenn (ÖVP), Bürgermeister von Klosterneuburg Denise Auer

"Daseinsvorsorge darf nicht einfach dem freien Markt und privatwirtschaftlichen Entscheidungen überlassen werden", betont PUK-Stadtrat Stefan Hehberger.

ÖVP weist Vorwürfe zurück

Auf "Heute"-Anfrage kontert ÖVP-Vizebürgermeisterin Maria T. Eder im Auftrag des Stadtchefs: "Statt eigene politische Lösungen vorzulegen, versucht die PUK, unseren Bürgermeister mit Vorwürfen anzupatzen."

Bei der Nahversorgung könne die Stadt keinen privaten Betreiber ersetzen. Angesichts der Supermarktdichte in Klosterneuburg sei ein politischer Markteingriff schwer zu rechtfertigen.

In Sachen Fernwärme sei das Donautal bereits erschlossen, der Ausbau im Kierlingtal 2025 abgeschlossen worden. Für Weidling gebe es Überlegungen. Die Entscheidung über den weiteren Ausbau liege bei der EVN.

ÖVP nimmt SPÖ-Landesrätin in die Pflicht

Was die medizinische Notfallversorgung betrifft, habe Kaufmann laut Eder stets klargestellt, dass diese für die Klosterneuburger Bevölkerung gesichert sein müsse. Auf konkrete Ergebnisse der Reform durch die zuständige SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl warte man allerdings noch immer.

"Während die PUK bei Vorwürfen stehen bleibt, arbeiten wir an konkreten Lösungen für Klosterneuburg", so Eder.

Unterdessen kündigt die PUK an, in den verbleibenden Monaten weiter gegen die Schließung des Notarztstützpunkts zu kämpfen, solange keine angemessenen Alternativen garantiert werden könnten – am Dienstag gab es mit dem Beschluss in der Landesregierungssitzung diesbezüglich einen Rückschlag. Mit 1.4.2027 soll nämlich auch der Stützpunkt in Klosterneuburg geschlossen werden.