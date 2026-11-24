i Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Feuerwehr Waidhofen/Thaya Waidhofen an der Thaya Auto bei Crash gegen Verkehrsschild geschleudert Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Waidhofen an der Thaya wurde ein Renault gegen ein Verkehrsschild geschleudert und schwer beschädigt. Von Erich Wessely 24.11.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden für einen Feuerwehreinsatz in Waidhofen an der Thaya gesorgt. Im Bereich der sogenannten Postkreuzung krachten aus bislang unbekannter Ursache ein Audi und ein Renault zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen ein Verkehrsschild geschleudert und im Frontbereich erheblich beschädigt. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

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Feuerwehr musste Verkehrsschild abschneiden

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Polizei bereits vor Ort. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab und zogen den beschädigten Renault mittels Seilwinde auf ein Bergefahrzeug. Der Audi-Lenker konnte seine Fahrt hingegen fortsetzen.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich i ?

Das beschädigte Verkehrsschild musste mit einem Trennschleifer entfernt werden, um eine weitere Gefährdung von Fußgängern und Verkehrsteilnehmern auszuschließen.

Nach der Reinigung der Fahrbahn konnten die elf eingesetzten Feuerwehrmitglieder um 6.50 Uhr wieder einrücken.