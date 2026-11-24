i FPÖ NÖ-Chef und Landesvize Udo Landbauer Denise Auer Attacke auf ÖVP-Minister Landbauer warnt vor "Game Over" für Österreich FPÖ NÖ-Chef Udo Landbauer attackiert ÖVP-Minister Norbert Totschnig und warnt vor den Folgen hoher Energiepreise. Von Niederösterreich Heute 24.11.2026, 16:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Scharfe Kritik an der Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung kommt aus Niederösterreich: FPÖ NÖ-Landesparteichef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer nimmt nach dem Weltklimagipfel im türkischen Antalya Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) ins Visier.

Grund dafür sind die jüngsten Aussagen des Ministers zur Elektromobilität und zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Landbauer wirft der ÖVP einen politischen Kurswechsel vor.

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"Vor zwei Jahren im Nationalratswahlkampf inszenierte sich die Bundes-ÖVP noch als großer Retter des Verbrennermotors und plötzlich bricht Totschnig eine Lanze für E-Autos und einen schnellen Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl", kritisiert der Freiheitliche.

Landbauer fordert günstigen Sprit

Auch mit der Bundesregierung geht der niederösterreichische FPÖ-Chef hart ins Gericht. Ihr fehle es bei zentralen Themen wie der Asyl-, Wirtschafts- und Standortpolitik an Lösungen.

Was die Bevölkerung und die heimischen Betriebe laut Landbauer tatsächlich brauchen, seien "günstige Energie, billigen Sprit an der Zapfsäule und erschwingliches Gas zum Heizen".

Warnung vor "Game Over"

Sollte es hier nicht rasch zu einer Trendwende kommen, erübrige sich laut Landbauer auch die Debatte über die Klimaneutralität bis 2040 oder 2050. Der Freiheitliche warnt: "Denn sonst heißt es bald: ,Game Over‘ für den Wirtschaftsstandort Österreich".