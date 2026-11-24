i Pkw von Badener Bahn erfasst – Lenker schwer verletzt Thomas Lenger Crash in Traiskirchen Badner Bahn schleift Auto mit – Lenker schwer verletzt Ein schwerer Unfall sorgte am Dienstag in Traiskirchen (NÖ) für einen Rettungseinsatz. Ein Pkw wurde von einem Zug der Badener Bahn erfasst. Von Niederösterreich Heute 24.11.2026, 14:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Zusammenstoß kam es am Dienstag gegen 13 Uhr im Ortsgebiet von Traiskirchen (Bezirk Baden).

Auf einem unbeschrankten, mit Lichtsignalen gesicherten Bahnübergang krachte ein Zug der Badener Bahn gegen einen Pkw und schleifte diesen mit. Der Autofahrer wurde schwer verletzt im Wrack eingeklemmt.

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Feuerwehr musste Lenker befreien

Die Feuerwehr Traiskirchen rückte zur Menschenrettung aus und befreite den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Unfallfahrzeug. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurde der Schwerverletzte in ein Wiener Krankenhaus gebracht.

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Auch die Triebfahrzeugführerin erlitt bei der Kollision Verletzungen und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.

40 Fahrgäste mussten Zug verlassen

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 40 Fahrgäste in der Badener Bahn. Sie kamen allesamt unverletzt davon, mussten allerdings aus dem Zug evakuiert werden.

Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.