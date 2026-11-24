Zu einem schweren Zusammenstoß kam es am Dienstag gegen 13 Uhr im Ortsgebiet von Traiskirchen (Bezirk Baden).
Auf einem unbeschrankten, mit Lichtsignalen gesicherten Bahnübergang krachte ein Zug der Badener Bahn gegen einen Pkw und schleifte diesen mit. Der Autofahrer wurde schwer verletzt im Wrack eingeklemmt.
Die Feuerwehr Traiskirchen rückte zur Menschenrettung aus und befreite den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Unfallfahrzeug. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurde der Schwerverletzte in ein Wiener Krankenhaus gebracht.
Auch die Triebfahrzeugführerin erlitt bei der Kollision Verletzungen und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.
Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 40 Fahrgäste in der Badener Bahn. Sie kamen allesamt unverletzt davon, mussten allerdings aus dem Zug evakuiert werden.
Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.