Der Streit um die niederösterreichische Notarzt-Reform zieht weitere Kreise. Wie "Heute" bereits berichtete, wurden am Dienstag die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Umsetzung der Rettungsreform beauftragt – mehr dazu hier.
Die NEOS begrüßen das Vorgehen. Laut ihrer Aussendung wurden die notwendigen Finanzierungsverträge mittlerweile beschlossen. Damit hätten die Rettungsorganisationen nun die nötige Planungssicherheit.
NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann rechnet unterdessen mit SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich ab. Dieser habe trotz mehrfacher Warnungen der Rettungsorganisationen auf Zeit gespielt und die Reform blockiert.
"Er hat bewiesen, dass er für ein Regierungsamt ungeeignet ist", so Kollermann. Die pinke Gesundheitssprecherin erneuert deshalb ihre Rücktrittsforderung.
Hergovichs Aufgabe als Landesrat sei es, Regierungsbeschlüsse umzusetzen. Stattdessen habe er laut Kollermann einen parteipolitischen Konflikt auf dem Rücken der Rettungsorganisationen, der Bevölkerung und seiner eigenen Landesrätin ausgetragen.
"Wer ein Regierungsamt bekleidet, muss Verantwortung übernehmen. Dazu gehört auch, die Konsequenzen aus seinem Handeln zu ziehen", so Kollermann abschließend.