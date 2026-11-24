Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Montagnachmittag in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) für einen Rettungseinsatz.
Gegen 16.40 Uhr war ein 26-jähriger ukrainischer Berufskraftfahrer mit seinem Lkw auf der B60 in Richtung Mannersdorf am Leithagebirge unterwegs. Zeitgleich überquerte ein 29-jähriger Radfahrer aus Wien einen Zebrastreifen.
Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Lkw-Lenker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt der Wiener schwere Verletzungen.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 29-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.