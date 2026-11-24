i Der Lkw erfasste den Radfahrer am Zebrastreifen iStock Schwerer Unfall Lkw erfasst Radfahrer (29) auf Zebrastreifen Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag in Götzendorf an der Leitha. Ein Radfahrer wurde von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Von Elena Lick 24.11.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Montagnachmittag in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) für einen Rettungseinsatz.

Die Bilder des Tages i ?

Gegen 16.40 Uhr war ein 26-jähriger ukrainischer Berufskraftfahrer mit seinem Lkw auf der B60 in Richtung Mannersdorf am Leithagebirge unterwegs. Zeitgleich überquerte ein 29-jähriger Radfahrer aus Wien einen Zebrastreifen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Notbremsung konnte Crash nicht verhindern

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Lkw-Lenker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt der Wiener schwere Verletzungen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 29-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.