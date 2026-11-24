i Daniela R. (28) wurde fünf Minuten lang verfolgt. privat Wilde Szenen auf Straßen in NÖ Frau in Angst: "Wurde verfolgt und von Fahrer gerammt" Eine Mödlingerin (28) wurde nach einem Fahrfehler auf der A2 laut eigenen Angaben verfolgt und gerammt. Der Polizeieinsatz danach sorgt für Ärger. Von Victoria Carina Frühwirth 24.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fahrfehler auf der Autobahn hatte für Daniela R. (28) aus dem Bezirk Mödling am Dienstagmorgen, 17. November, dramatische Folgen. Die Niederösterreicherin war gegen 7.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie beim Knoten Wiener Neustadt von der A2 auf die S4 Richtung Eisenstadt abfahren wollte.

Dabei schnitt sie nach eigenen Angaben unabsichtlich einen anderen Autofahrer. Was danach passierte, versetzt die 28-Jährige noch heute in Angst und Schrecken.

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"Er hat mich fünf Minuten lang verfolgt"

"Ich dachte, es geht sich noch aus, aber da bin ich falschgelegen", erzählt Daniela im "Heute"-Gespräch. Ihren Fehler des Schneidens auf der A2 räumt sie offen ein. Doch die Reaktion des anderen Lenkers habe sie völlig überrascht.

"Er hat mehrfach gehupt, die Lichthupe betätigt und ist mir sehr nah draufgefahren", schildert die 28-Jährige. Ganze fünf Minuten lang soll ihr der Mann daraufhin nachgefahren sein. "Obwohl ich in meiner Panik Gas gegeben und andere überholt habe, hat er nicht nachgelassen!", erzählt sie aufgebracht.

"Natürlich hatte ich Angst vor dem Fahrer! Er ist mir fünf Minuten lang nachgefahren und hat wie wild gehupt! Ich habe mich bedrängt und bedroht gefühlt und wusste gar nicht, wie ich ihm noch entkommen soll!"

Lenker soll Auto absichtlich gerammt haben

In Lanzenkirchen angekommen, wollte Daniela schließlich einparken. Zunächst schien der Spuk vorbei: Der andere Autofahrer fuhr an ihr vorbei. Doch dann kam es zu einer weiteren Eskalation. "Als ich schräg rückwärts einparken wollte, ist er noch einmal zurückgefahren und hat mit seiner rechten Autoseite meine vordere Stoßstange gerammt!", berichtet die 28-Jährige. Ob der Zusammenstoß absichtlich erfolgte, ist nicht geklärt.

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Beide Lenker stiegen aus. Statt einer Entschuldigung habe es vom anderen Fahrer nur Spott gegeben. "Er ist ausgestiegen, hat mir applaudiert und sarkastisch gelacht, das hätte ich ja super gemacht", erinnert sich Daniela wütend.

"Die Polizisten mussten zum Reifenwechsel"

Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten aus Bad Erlach halfen den Beteiligten beim Ausfüllen des Unfallberichts. Als Daniela allerdings auch Anzeige gegen den Lenker erstatten wollte, folgte nach ihren Angaben die nächste Überraschung.

Die Polizisten hätten ihr erklärt, dass sie dafür persönlich auf die Polizeiinspektion kommen müsse.

Polizei bestätigt Anzeige wegen gefährlicher Drohung

Auf "Heute"-Anfrage bestätigt die niederösterreichische Polizei, dass die Beamten am 17. November zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Lanzenkirchen gerufen wurden. Ein Polizist habe die beiden Beteiligten zunächst darüber informiert, dass eine polizeiliche Unfallaufnahme 36 Euro koste und sie ihre Daten auch selbst austauschen könnten. Anschließend habe er ihnen beim Ausfüllen des Unfallberichts geholfen.

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Als Daniela Anzeige wegen gefährlicher Drohung erstatten wollte, sei vereinbart worden, dass sie um 9 Uhr zur Polizeiinspektion Bad Erlach komme. Dort wurde die Anzeige laut Polizei auch tatsächlich aufgenommen. Die Beamten erstatteten einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, die den Verdacht der gefährlichen Drohung strafrechtlich beurteilen soll.