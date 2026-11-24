i Das Vier-Sterne Hotel in Gaming Google Street View Tourismus in Sorge "Katastrophe" – Vier-Sterne-Hotel in Gaming droht Aus In Gaming (NÖ) herrscht Aufregung. Das Vier-Sterne-Hotel könnte Anfang 2027 schließen. Der Bürgermeister spricht von einer "Katastrophe". Von Elena Lick 24.11.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Gaming (Bezirk Scheibbs) wächst die Sorge um einen wichtigen Tourismusbetrieb. Dem Vier-Sterne-Hotel in der historischen Kartause droht Anfang 2027 das Aus. Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) zuerst berichteten, soll der Stiftungsrat der Maria Thron Privatstiftung die Schließung planen.

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Die Stiftung besitzt die Kartause seit 2014. Statt des Hotelbetriebs soll künftig die Universität ausgebaut werden. Auch das Restaurant könnte neu ausgerichtet werden. Offiziell bestätigt sind diese Pläne bislang nicht.

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Bürgermeister spricht von "Katastrophe"

Gamings Bürgermeister Andreas Fallmann (SPÖ) zeigt sich alarmiert. Rund 7.000 Nächtigungen zählt das Hotel jährlich. Eine Schließung wäre für die Gemeinde ein schwerer Schlag. "Für uns als Gemeinde, für die auch der Tourismus sehr wichtig ist, wäre das natürlich eine Katastrophe", erklärte Fallmann gegenüber der NÖN.

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Der Bürgermeister hat sich bereits an die Stiftung gewandt. Er fordert den Erhalt des Hotel- und Restaurantbetriebs. Auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe soll mögliche Lösungen finden.

Mehr Studenten statt Hotelgäste

Hinter den Plänen könnte der Ausbau des Universitätsbetriebs stehen. Rund 230 amerikanische Studierende verbringen jährlich ein Auslandssemester in Gaming.

Stiftungsvorstand Tom Wolter bestätigte gegenüber der "NÖN" laufende Überlegungen. Auch wirtschaftliche Fragen würden eine Rolle spielen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Buchungen ab Februar nicht möglich

Auch Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt zeigte sich von den möglichen Plänen überrascht. Die Kartause sei bereits in den Angeboten für 2027 berücksichtigt worden.

Für das kommende Jahr sind zudem Hochzeiten und Veranstaltungen geplant. Auf der Hotelwebsite werden weiterhin Veranstaltungen mit Übernachtungsmöglichkeiten beworben. Allerdings sind ab Februar 2027 derzeit keine Zimmer online buchbar. Ob das mit den Schließungsplänen zusammenhängt, bleibt offen.