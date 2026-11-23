Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen (22. November) auf der B1 im Bereich der Riederberghöhe bei Ollern (Bezirk Tulln).
Ein junger Autolenker kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und touchierte einen Gartenzaun. Anschließend wurde sein Wagen durch die Luft geschleudert, überschlug sich und krachte frontal gegen eine Steinwurfmauer.
Das völlig demolierte Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker ragte teilweise durch die Seitenscheibe aus dem Wrack, lag verdreht am Boden und war mit seinen Beinen massiv im Fahrzeug eingeklemmt.
Gegen 6.05 Uhr wurden die Feuerwehren Ollern, Wilfersdorf und Sieghartskirchen zur Menschenrettung alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Verletzte bereits vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.
Die Feuerwehr sicherte zunächst das Unfallfahrzeug und entfernte anschließend mit hydraulischen Rettungsgeräten die Beifahrertür. Da der Fußraum massiv deformiert war, mussten die Einsatzkräfte mit mehreren Rettungszylindern und Spreizgeräten arbeiten, um den eingeklemmten Lenker zu befreien.
Während der aufwendigen Rettungsaktion blieb der Zustand des Verletzten stabil. Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten, den jungen Mann aus dem völlig zerstörten Wagen zu retten.
Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 in ein Krankenhaus geflogen.
Insgesamt standen 49 Mitglieder von drei Feuerwehren mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Auch mehrere Rettungsteams und die Polizei waren vor Ort. Die B1 musste während der Rettungs- und Bergearbeiten vollständig gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch unklar.