i VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner VPNÖ "Geisterfahrt" Notarzt-Streit: ÖVP rechnet jetzt mit Hergovich ab Die VPNÖ kritisiert im Streit um die Notarztreform SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich scharf. Manager Matthias Zauner spricht von einer "Geisterfahrt". Von Erich Wessely 23.11.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Streit um die geplante Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte in Niederösterreich fliegen weiter die politischen Fetzen. Nachdem SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander am Montag Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zum Einlenken aufgefordert hatte, holte nun VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner bei einer Pressekonferenz zum Gegenschlag aus. Im Visier: SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich.

"Anstatt sich wie angekündigt bei der heutigen SPÖ-Pressekonferenz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu seiner Geisterfahrt in der Gesundheitspolitik zu stellen, bereitet sich Verunsicherungslandesrat Hergovich offenbar lieber auf seinen Karrieresprung in die Bundespolitik vor", so Zauner. In der Landespolitik gehe es um die Arbeit für die Niederösterreicher und nicht um ein "Karrieresprungbrett nach Wien".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

ÖVP spricht von "Geisterfahrt"

Zauner verweist auf die Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK), die die Schließung der elf Notarztstützpunkte bei vollständiger Umsetzung der vorgesehenen Begleitmaßnahmen grundsätzlich für vertretbar hält. Eine Verschlechterung der Notfallversorgung werde unter diesen Voraussetzungen nicht erwartet.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund hatten zuletzt auf rasche Entscheidungen gedrängt, betont Zauner. Die Rettungsorganisationen atten, wie berichtet, die Landespolitik und vor allem die Landesregierung aufgefordert, die notwendigen Verträge zu beschließen.

"Streut Sand ins Getriebe"

"Einzig SPÖ-Chef Hergovich glaubt, es besser zu wissen. Er streut weiter Sand ins Getriebe des Reformmotors und fordert seine eigene Landesrätin Prischl allen Ernstes auf, gesetzeswidrig einfach nichts zu tun", so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer. Laut "Heute"-Infos wird Landesrätin Eva Prischl aber bei der morgigen Regierungssitzung krankheitsbedingt fehlen.

Vorwürfe über Streit innerhalb der SPÖ

Besonders scharf fällt Zauners Kritik an den angeblichen parteiinternen Konflikten aus. Er behauptet, Hergovich stehe wegen seiner Haltung zur Reform zunehmend auch innerhalb der SPÖ unter Druck.

So verweist Zauner auf die frühere Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Karin Scheele, die sich gegen Aussagen aus dem Umfeld Hergovichs gestellt habe und daraufhin nach Darstellung der VPNÖ "abmontiert" worden sei. Auch Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele habe nach einer SPÖ-Fraktionssitzung schriftlich Einspruch erhoben. Darüber hinaus hätten Landesrätin Eva Prischl und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler Hergovich bei einer Präsidiumssitzung die Unterstützung verweigert, so Zauner.

"Die Freundschaft in der SPÖ hört für Hergovich offenbar dort auf, wo Menschen eine eigene Meinung vertreten", erklärt Zauner. "Nicht verwunderlich, dass auf den Gängen des SPÖ-Landtagsklubs angeblich von möglicher Nötigung von Hergovich gegenüber seiner Landesrätin gesprochen wird."

"Schmutzige Hinterzimmerdeals"

Zauner wirft Hergovich außerdem vor, die Reform möglicherweise erst nach der nächsten Landtagswahl umsetzen zu wollen.

"Hergovich will die niederösterreichischen Landsleute offensichtlich hinters Licht führen. Solche schmutzigen Hinterzimmerdeals wird es mit uns nicht geben", so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer.

Er fordert, dass die zuständige SPÖ-Landesrätin Eva Prischl die notwendigen Beschlüsse rasch in die Landesregierung einbringt. Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund hätten deutlich gemacht, dass die Zeit dränge.

"Es ist an der Zeit, dass die konstruktiven Kräfte in der SPÖ die untragbare Geisterfahrt von Verunsicherungslandesrat Hergovich beenden", so Zauner.

SPÖ fordert gleichwertigen Ersatz

Die SPÖ hatte zuvor erneut vor den Auswirkungen der Reform gewarnt. Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander forderte, keinen Notarztstützpunkt zu schließen, bevor für die Menschen in der jeweiligen Region ein mindestens gleichwertiger Ersatz zur Verfügung stehe.

Hintergrund ist die für April 2027 geplante Reduktion von 32 auf 21 bodengebundene Notarztstützpunkte. Als Begleitmaßnahmen sind unter anderem 87 speziell ausgestattete Rettungswagen-Standorte, zusätzliche Qualifikationen für Notfallsanitäter und ein Ausbau der Flugrettung vorgesehen.

Die ÖNK hält die Reform unter diesen Voraussetzungen für vertretbar – Details dazu hier.