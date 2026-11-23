i Der 17-Jährige kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonblock, beide Airbags gingen auf. Presseteam ffwr.at Zwei Verletzte bei Crash Erst 17! Rowdy rast mit Papas VW vor Polizei davon Wilde Polizeijagd in Wiener Neustadt: Ein 17-Jähriger ohne Führerschein raste mit einem VW vor der Polizei davon. Die Flucht endete mit einem Unfall. Von Erich Wessely 23.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in NÖ ab, wie jetzt bekannt wurde. Im Zentrum der Wahnsinnsfahrt: ein erst 17-Jähriger, der noch keinen Führerschein hat.

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha lenkte laut Polizei am 21. November 2026 gegen 0.40 Uhr einen Pkw, laut "Heute"-Infos ein VW, auf der Bundesstraße 17 im Stadtgebiet von Wr. Neustadt – und entzog sich der Anhaltung durch eine Polizeistreife. Wie sich letztlich herausstellen sollte, besaß der 17-Jährige keine gültige Lenkerberechtigung.

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Nach dem Anhalteversuch fuhr der 17-Jährige laut der Landespolizeidirektion NÖ mit weit erhöhter Geschwindigkeit die Wiener Straße entlang in Richtung Innenstadt. Polizeistreifen rasten dem Raser hinterher.

Gefährlich: Der 17-Jährige wechselte bei seiner Wahnsinnsfahrt die Fahrbahnseite, fuhr auf die Gegenfahrbahn, wodurch mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nur durch Ausweichen eine Frontalkollision verhindern konnten.

17-Jähriger ohne Führerschein baute schweren Unfall i ?

Kollision mit Betonblock

In weiter Folge fuhr der Teenager den Baumkirchnerring entlang in Richtung Babenbergerring. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit kam der 17-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonblock. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrtauglich, Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

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Junge Mitfahrer (16, 17) teils schwer verletzt

Die beiden Mitfahrer, ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger, ebenfalls beide aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, wurden durch den Verkehrsunfall in einem Fall schwer und in einem Fall unbestimmten Grades verletzt.

Beide Verletzte ins Spital gebracht

Die beiden Verletzten wurden von der Rettung erstversorgt und in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt eingeliefert.

Betroffene sollen sich bei Polizei melden

Jene Lenker, die durch das Befahren der Gegenfahrbahn durch den Beschuldigten auf der Wiener Straße gefährdet wurden, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz unter der Telefonnummer 059133 3391 in Verbindung zu setzen.