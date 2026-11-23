i SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander SPÖ NÖ SPÖ mit "Appell an ÖVP" Zwander: "Falsche Notarztreform nicht durchpeitschen" SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander fordert einen Stopp der geplanten Notarzt-Schließungen und richtet einen eindringlichen Appell an die ÖVP. Von Erich Wessely 23.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Was ist das für ein Bild, wenn man Menschen in Randregionen sagt: Vielleicht kommt der Notarzt zu euch nicht oder deutlich später?" Mit deutlichen Worten hat sich SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander am Montag bei einer Pressekonferenz gegen die geplante Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte in Niederösterreich ausgesprochen. Er appelliert an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die Reform noch einmal zu überdenken.

"Falsche und gefährliche Notarzt-Reform"

Für Zwander ist die geplante Reform "falsch und gefährlich". Besonders die medizinische Versorgung in den Randregionen dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. "Wer in einer Randregion lebt, muss sich darauf verlassen können, dass im Ernstfall der Notarzt kommt", betont der SPÖ-Politiker.

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Anlass für seine Kritik ist auch die 58-seitige Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK). Die Experten halten die Schließung der elf Notarztstützpunkte grundsätzlich für vertretbar, sofern die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen vollständig umgesetzt werden. Gleichzeitig bestätigen sie, dass sich die Anfahrtszeiten bodengebundener Notärzte teilweise verlängern werden.

Zwander verweist zudem auf die Empfehlung der ÖNK, mögliche Verlegungen bestehender Notarztstützpunkte nach der Reform zu prüfen. Konkret werden in der Stellungnahme unter anderem Melk, Schwechat, Lengbach und Hollabrunn genannt.

"Sogar die vom Land in Auftrag gegebene Stellungnahme wirft die Frage auf, ob die vorgesehenen Standorte richtig gewählt sind. Solange diese Frage nicht beantwortet ist, gibt es keinen Grund, die Schließungen mit Nachdruck durchzusetzen", kritisiert Zwander.

Forderung nach klarer Zusage für über 80-Jährige

Zwander verbindet die Notarztdebatte auch mit der aktuellen Diskussion über die medizinische Versorgung älterer Menschen. Mehr als 100.000 Niederösterreicher seien über 80 Jahre alt und hätten ein Recht auf die notwendige Behandlung.

"Wer über 80 ist, muss sich darauf verlassen können, die Behandlung zu bekommen, die er braucht. Und wer in einer Randregion lebt, muss sich darauf verlassen können, dass im Ernstfall der Notarzt kommt. Beides gehört zum Grundversprechen unseres Gesundheitssystems", erklärt Zwander.

Zwander zieht Vergleich mit Corona-Impfpflicht

Auch einen Vergleich mit der Vergangenheit zieht der SPÖ-Landesgeschäftsführer. Mikl-Leitner habe sich seinerzeit mit großer Entschiedenheit für die Corona-Impfpflicht eingesetzt. "Diese Härte war damals nicht notwendig. Beim Notarzt sollten wir diesen Fehler nicht wiederholen", so Zwander.

Er warnt zudem vor einem Vertrauensverlust in die Politik, wenn Menschen den Eindruck gewinnen, dass Entscheidungen an ihren Bedürfnissen vorbei getroffen werden.

"Lenken Sie ein"

Abschließend richtet Zwander einen direkten Appell an die Landeshauptfrau und die ÖVP: "Lenken Sie ein. Nehmen Sie die Bedenken aus der Stellungnahme des eigenen Landes ernst. Kein Notarztstandort darf schließen, bevor es für die Menschen in der Region einen mindestens gleichwertigen Ersatz gibt."

Die Bilder des Tages i ?

Die geplante Reduktion der Notarztstützpunkte von 32 auf 21 soll mit 1. April 2027 erfolgen. Als Ausgleich sind unter anderem 87 speziell ausgestattete Rettungswagen-Standorte, besser qualifizierte Notfallsanitäter und ein Ausbau der Flugrettung vorgesehen.