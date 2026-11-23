i Ein Jahr Tank 10 Krems: Zahlreiche unterschiedliche Einsätze Feuerwehr Krems Premiere in Krems Elektro-Feuerwehrauto rückte schon 400 Mal aus Niederösterreichs 1. elektrisches Löschfahrzeug feiert seinen 1. Geburtstag. In Krems hat sich der "Tank 10" bereits bei rund 400 Einsätzen bewährt. Von Niederösterreich Heute 23.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor genau einem Jahr schrieb die Feuerwehr Krems Geschichte: Mit dem "Tank 10" wurde das erste elektrische Löschfahrzeug Niederösterreichs in Dienst gestellt. Zwölf Monate später zieht die Feuerwehr eine positive Bilanz. Rund 400 Einsätze absolvierte das Fahrzeug bereits, knapp 5.700 Kilometer legte es bei Einsätzen, Übungen und Schulungen zurück.

Erste Bewährungsprobe bei Wohnungsbrand

Schon kurz nach seiner Ankunft wurde das neue Fahrzeug intensiv getestet. Innerhalb weniger Tage wurden nahezu alle Maschinisten der Hauptwache eingeschult. Lange ließ der erste Ernstfall nicht auf sich warten: Allein im einsatzreichen Jänner rückte die Feuerwehr Krems rund 70 Mal aus – das Elektrofahrzeug war stets mit dabei.

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Seine erste große Bewährungsprobe bestand der "Tank 10" bei einem Wohnungsbrand in der Willheringstraße. Seither kam das Fahrzeug bei zahlreichen Bränden, technischen Hilfeleistungen und Menschenrettungen zum Einsatz. Zuletzt bewährte es sich bei einem Zimmerbrand auf der Ringstraße.

Feuerwehr zieht positive Bilanz

Auch international sorgte das Fahrzeug für Aufmerksamkeit. Bei der Feuerwehrfachmesse Interschutz in Hannover wurde das innovative Löschfahrzeug einem breiten Publikum präsentiert.

"Mit den Detailänderungen und Erweiterungen der Beladung im Tank 10 haben wir genau das erreicht, was wir geplant hatten: optimierte Einsatzabläufe sowie Geräte und Ausrüstung, die noch besser auf unseren tatsächlichen Bedarf abgestimmt sind", erklärt Florentin Baumgartner, Mitglied der Planungsgruppe.

Nach einem Jahr im Einsatzdienst zeigt sich die Feuerwehr Krems zufrieden. Das elektrische Löschfahrzeug habe sich in unterschiedlichsten Einsatzsituationen bewährt und eröffne der Mannschaft neue Möglichkeiten.