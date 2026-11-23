i Der Abend war von Zuversicht, aber auch von großen Sorgen geprägt. Wolfgang Zarl Krieg in Ukraine "Wir zahlen mit Menschenleben" – Botschafter warnt Bei einer Diskussion in Amstetten schilderte der ukrainische Botschafter die dramatische Lage in seiner Heimat. Auch Österreichs Hilfe war Thema. Von Niederösterreich Heute 23.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Krieg in der Ukraine dauert an, der nächste Winter steht bevor. Bei einer Diskussionsveranstaltung im Pfarrsaal Amstetten St. Stephan (NÖ) schilderte der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, die dramatische Situation in seiner Heimat. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Kirche und Verwaltung diskutierte er über dringend benötigte Hilfe und die Chancen für einen späteren Wiederaufbau.

"Menschen halten durch"

"Krieg und Terror in der Ukraine sind unermesslich. Russische Angriffe mitten auf Städte sind die Realität", erklärte Khymynets. Besonders die Energieversorgung sei Ziel der Angriffe. Viele Menschen müssten bereits ohne Strom, Wasser und Heizung auskommen. "Trotz allem: Die Menschen halten durch", betonte der Diplomat.

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Er bedankte sich für die österreichische Unterstützung: "Diese Hilfe ist wichtig – und sie rettet Menschenleben." Gleichzeitig warnte er vor den Folgen eines Nachgebens gegenüber Russland. "Der Krieg kostet Europa Geld, aber wir zahlen mit Menschenleben. Und wir kämpfen auch für Europa!"

Caritas hilft traumatisierten Kindern

Caritas-Vizepräsident Alexander Bodmann berichtete von seinen Besuchen in der Ukraine. Besonders Kinder, die täglich Luftalarme sowie Drohnen- und Raketenangriffe erleben, würden Unterstützung benötigen. Neben dem Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur brauche es auch psychologische Hilfe.

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Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl hob die Bedeutung von Partnerschaften zwischen österreichischen und ukrainischen Gemeinden hervor. Gleichzeitig warnte er davor, dass die Hilfsbereitschaft in Österreich nachlassen könnte.

Große Chancen für Österreich

Harald Stranzl, Österreichs Koordinator für den Wiederaufbau der Ukraine im Außenministerium, sprach vom größten Wiederaufbau eines europäischen Landes seit dem Zweiten Weltkrieg. Für österreichische Unternehmen würden sich dabei große Chancen ergeben, etwa in den Bereichen Infrastruktur, Bahn und Telekommunikation.

Voraussetzung seien allerdings ein dauerhafter Frieden, Sicherheitsgarantien und die volle Souveränität der Ukraine.

Auch die Ausbildung ukrainischer Kinder und Jugendlicher in Österreich könne einen wichtigen Beitrag leisten, erklärte Markus Benesch vom Bildungsministerium. Gut ausgebildete junge Menschen könnten später beim Wiederaufbau ihrer Heimat mithelfen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten Auftritte ukrainischer Jugend-Folkloregruppen.