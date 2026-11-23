Am Samstagmorgen, dem 21. November kontrollierte die Polizei einen auffälligen Autofahrer. Der 40-jährige Pole war auf der S1 bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) unterwegs.
Gegen 8.40 Uhr bemerkten Beamte seine überhöhte Geschwindigkeit.
Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein erster Alkoholvortest verlief positiv. Den anschließenden Alkomattest verweigerte der Mann jedoch.
Die Beamten nahmen ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 40-Jährige wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.