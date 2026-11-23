i Der 40-Jährige verweigerte den Alkomattest, sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Polizeikontrolle auf der S1 Alko-Verdacht! Lenker (40) verweigert Test, Schein weg Ein 40-Jähriger war auf der S1 bei Schwechat zu schnell unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle fiel deutlicher Alkoholgeruch auf. Von Elena Lick 23.11.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagmorgen, dem 21. November kontrollierte die Polizei einen auffälligen Autofahrer. Der 40-jährige Pole war auf der S1 bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) unterwegs.

Gegen 8.40 Uhr bemerkten Beamte seine überhöhte Geschwindigkeit.

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Fahrer hatte eine Alko-Fahne

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein erster Alkoholvortest verlief positiv. Den anschließenden Alkomattest verweigerte der Mann jedoch.

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Die Beamten nahmen ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 40-Jährige wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.