i Die Schließung des Ardo-Werks trifft eine Familie besonders hart: Beide Eltern verlieren ihren Job. Auch die Tochter (9) macht sich bereits Sorgen. APA-Images / Weingartner-Foto Beide Eltern verlieren Job Ardo-Schließung: "Werden Ersparnisse auflösen müssen" Die Schließung des Ardo-Werks trifft eine Familie besonders hart: Beide Eltern verlieren ihren Job. Auch die Tochter (9) macht sich bereits Sorgen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Manfred und Tamara P. aus Groß Enzersdorf (NÖ) könnte es bald finanziell eng werden. Wie die "Krone" berichtet, verlieren beide durch die Schließung des Tiefkühlwerks Ardo ihre Arbeitsplätze. Insgesamt sind 240 Beschäftigte betroffen.

Tamara (40) arbeitet bereits seit 20 Jahren für das Unternehmen. Die Nachricht vom Aus erreichte sie am 24. September während eines Ausflugs mit Freundinnen. "Ich war gerade auf einem Mädelswochenende und konnte es gar nicht glauben", erzählt sie. Ihr Mann Manfred ist seit vier Jahren im Betrieb und muss sich ebenfalls einen neuen Job suchen.

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Der gelernte Kfz-Mechaniker hat bereits mehrere Bewerbungsgespräche geführt. Eine Zusage blieb bisher aus, zudem würden die möglichen neuen Stellen deutlich schlechter bezahlt als sein bisheriger Job.

Sozialplan lässt weiter auf sich warten

Für die 240 Mitarbeiter gibt es weiterhin keine Einigung über einen Sozialplan. Sieben Gesprächsrunden blieben ohne Ergebnis, nun liegt der Fall bei der Schlichtungsstelle. Erste Beschäftigte müssen im März gehen, weitere folgen im Juni. Für das Ehepaar ist spätestens im August Schluss.

"Wir wollen einen fairen Sozialplan", erklären die beiden. Besonders bitter sei die Situation für langjährige Mitarbeiter kurz vor dem Ruhestand. "Wir haben Kollegen, die wären in drei Jahren in Pension gegangen."

Die steigende Arbeitslosigkeit im Bezirk Gänserndorf macht die Jobsuche zusätzlich schwierig. Hoffnung gibt es dennoch: Andere Produktionsunternehmen aus der Region haben bereits Interesse an neuen Mitarbeitern gezeigt. Auch der Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft und in der Bevölkerung sei groß.

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Tochter (9) macht sich bereits Sorgen

Die drohende Arbeitslosigkeit belastet auch das Familienleben. Die neunjährige Tochter weiß bereits, dass ihre Eltern bald ohne Job sein könnten. "Sie versteht es, aber man merkt, dass es sie beschäftigt", erzählt Manfred. Er versucht, sie zu beruhigen und verspricht ihr, dass sie auf nichts verzichten müsse.

Dennoch beginnt die Familie bereits zu sparen. Beim Kauf eines Wäschetrockners entschieden sich die Eltern für ein günstigeres Modell. Auch ein neues Auto wäre notwendig. "Momentan haben wir noch Ersparnisse, aber die werden wir bald auflösen müssen", sagt Tamara.

Bei den Weihnachtsgeschenken für ihre Tochter wollen die beiden möglichst keine Abstriche machen. Ihr eigener Wunsch ans Christkind ist ein anderer: "Ein fairer Sozialplan. Und dass vielleicht doch noch ein neues Werk mit einem anderen Investor kommt".