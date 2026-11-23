Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht auf Montag (23. November) in St. Pölten in den Himmel: Kurz vor Mitternacht gingen bei der Bereichsalarmzentrale mehrere Notrufe über einen Heckenbrand im Stadtgebiet ein. Eine Thujenhecke stand bereits auf größerer Länge in Vollbrand.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren die Flammen bereits aus größerer Entfernung sichtbar.
Weil sich unmittelbar neben der brennenden Hecke mehrere Wohnhäuser befanden, erhöhte der Einsatzleiter vorsorglich die Alarmstufe auf "B2". Auch die Feuerwehr St. Pölten-Spratzern wurde zur Unterstützung alarmiert.
Mit zwei Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser und weitere Heckenbereiche konnte verhindert werden.
Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.