i Brand in St. Pölten: Feuerwehr im Einsatz DOKU-NÖ Feuer in St. Pölten Meterhohe Flammen! Hecke brannte neben Wohnhäusern Ein Heckenbrand sorgte in St. Pölten für einen nächtlichen Feuerwehreinsatz. Meterhohe Flammen bedrohten mehrere angrenzende Wohnhäuser. Von Niederösterreich Heute 23.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht auf Montag (23. November) in St. Pölten in den Himmel: Kurz vor Mitternacht gingen bei der Bereichsalarmzentrale mehrere Notrufe über einen Heckenbrand im Stadtgebiet ein. Eine Thujenhecke stand bereits auf größerer Länge in Vollbrand.

Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren die Flammen bereits aus größerer Entfernung sichtbar.

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Brand in St. Pölten: Feuerwehr im Einsatz i ?

Weil sich unmittelbar neben der brennenden Hecke mehrere Wohnhäuser befanden, erhöhte der Einsatzleiter vorsorglich die Alarmstufe auf "B2". Auch die Feuerwehr St. Pölten-Spratzern wurde zur Unterstützung alarmiert.

Mit zwei Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser und weitere Heckenbereiche konnte verhindert werden.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.