i An dieser Stelle kam es zur Unfall-Tragödie; die Trauer ist groß fotokerschi.at; iStock (Symbol), "Heute"-Montage Sie hatte erst Geburtstag "Du fehlst" – tiefe Trauer um toten Teenager (18) Nach dem Unfall-Drama um eine 18-Jährige auf der A1 bei St. Valentin ist die Trauer groß. Familie und Freunde nehmen mit berührenden Worten Abschied. Von Erich Wessely 23.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"In unseren Herzen wirst du immer sein." Mit diesen bewegenden Worten verabschiedet sich die Familie von jener 18-jährigen Oberösterreicherin, die in der Nacht auf Donnerstag, 19. November, bei einem tragischen Unfall auf der A1 bei St. Valentin im Bezirk Amstetten ums Leben gekommen ist. Der Schmerz über den plötzlichen Tod des Mädchens sitzt tief.

Die junge Oberösterreicherin wurde nur wenige Tage nach ihrem 18. Geburtstag nach einem Konzertbesuch in Wien aus einem fahrenden Auto geschleudert. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

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Nun nehmen Angehörige und Freunde Abschied. In einer veröffentlichten Parte erinnert die Familie mit persönlichen Worten und Fotos an die Verstorbene: "Du fehlst. Gestern. Heute. Morgen. Immer!"

Freunde nehmen mit berührenden Worten Abschied

Auch in einem Online-Kondolenzbuch ist die Anteilnahme groß. Zahlreiche Menschen drücken der Familie ihr Mitgefühl aus. Ein Freund des Mädchens wird die gemeinsame Zeit mit der 18-Jährigen "in liebevoller Erinnerung behalten", heißt es in einem Eintrag.

"Den Verlust eines Kindes zu verarbeiten, ist wohl das schwierigste Los", schreibt eine weitere Trauernde. Andere wünschen der Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. "Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten Sterne der Erinnerung", lautet eine weitere berührende Botschaft.

Am Dienstag, dem 1. Dezember, wird die 18-Jährige im Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich zu Grabe getragen. Bereits am Vortag besteht für Angehörige und Freunde die Möglichkeit, sich in aller Stille von dem Mädchen zu verabschieden.

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Rätsel um tödlichen Sturz aus Auto

Unterdessen laufen die Ermittlungen zu den genauen Umständen des tödlichen Unfalls weiter. Ein 18-jähriger Lenker war am Mittwoch, 18. November, gegen 23.55 Uhr mit drei Freunden, einem Burschen und zwei Mädchen, auf der A1 am Heimweg in Richtung Linz unterwegs. Im Baustellenbereich bei St. Valentin soll er laut "Heute"-Informationen mit rund 80 km/h gefahren sein.

Auf dem Beifahrersitz saß ein 18-Jähriger, auf der Rückbank befanden sich das spätere Opfer und eine 16-Jährige. Die beiden Mädchen dürften laut Polizei nicht angegurtet gewesen sein. Aus bisher ungeklärter Ursache öffnete sich die hintere Autotür. Die 18-Jährige stürzte aus dem Fahrzeug und kam nach mehrmaligem Überschlag auf der Fahrbahn zum Liegen.

Tödlicher Unfall in der Nacht auf Donnerstag, 19. November i ?

Alkotest verlief negativ

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ. Auch für die Einsatzkräfte war es ein überaus fordernder Einsatz. Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Spanyar berichtete bereits gegenüber "Heute": "Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer."

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an. Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.